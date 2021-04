Berlin – Tag & Nacht-Amelie und Lynn: Drogen-Absturz?

Amelie und Lynn haben sich bei “Berlin – Tag & Nacht” bei einem Dealer mit Gras eingedeckt. Als Krätze sie beim heimlichen Rauchen erwischt, klärt er sie jedoch amüsiert auf, dass es sich um eine Kräutermischung handelt. Außerdem brummt er den Mädels eine Strafe auf.

Als Lynn hört, dass Milla bereits in knapp anderthalb Wochen wieder da sein wird, überredet sie Amelie, es noch mal richtig krachen zu lassen – zu Hause und auf der bald anstehenden Klassenfahrt. Lynn will dafür für sich, Amelie und ein paar Mitschüler Gras kaufen, was sich zunächst als schwierig herausstellt.

Lynn und Amelie kommen mit einem Dealer ins Geschäft

Aber wie es der Zufall will, kommen Lynn und Amelie doch noch mit einem Dealer ins Geschäft und freuen sich darauf, ihre Ware zu testen. Als Krätze die beiden auf frischer Tat ertappt, muss er sich jedoch kaputtlachen: Statt Gras haben sich die Mädels eine Kräutermischung andrehen lassen. Wie peinlich!

Andererseits kennt Krätze kein Mitleid und will Lynn und Amelie eine Strafe für ihr Vergehen aufdrücken – ansonsten ist die Klassenfahrt gestrichen! Zähneknirschend lassen sich die Girls schließlich auf den Deal ein…