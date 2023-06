Berlin – Tag & Nacht: Amelie und Lennart sind mit den Nerven am Ende!

Amelie und Lennart denken in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ nach ihrer Partynacht ans Sterben, aber ein Anruf von Milla holt sie in die Realität zurück. In der Schule werden sie gleich zu hartem Ausdauertraining verdonnert, was Lennart auf eine dumme Idee kommen lässt.

Die Sturmfrei-Party war wild – und die Nacht für Amelie und Lennart kurz. Nun sind die beiden völlig fertig und verschlafen zu allem Übel auch noch. Ein Anruf von Milla und Mike bringt ihnen jedoch die nötige Energie und die beiden schaffen es tatsächlich, sich zur Schule zu quälen. Kaum dort angekommen, werden sie auch schon direkt von Basti zu einem knallharten Ausdauertraining verdonnert.

Lennart löst Feueralarm aus

Als Amelie glaubt, dass Lennart sich übergeben muss, will sie sich um ihn kümmern. In Wirklichkeit hat Lennart allerdings eine scheinbar geniale Idee: Er löst Feueralarm aus. Doch Basti erwischt das Paar und schleift Amelie und Lennart sofort zur Rektorin. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.