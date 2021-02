Berlin – Tag & Nacht: Amelie steht auf Paul

Bei “Berlin – Tag & Nacht” hat Amelie vor einiger Zeit mir Dean geschlafen. Doch nun scheint ein neuer Boy in ihr Leben zu treten – und zwar Paul! Auf ihn scheint die Tochter von Milla total abzufahren.

Amelie (Pia Trümper) hat ein Auge auf Paul geworfen – und macht sich mit BFF Lynn (Laura Hink) im Schlepptau auf den Weg zu seiner Party. Auch er scheint Interesse an Amelie zu haben. Doch gerade als die beiden sich näherkommen, gibt’s mal wieder Ärger mit Lynn.

Amelie und Lynn wollen die Party von Paul crashen

Amelie ist enttäuscht, als sie mitbekommt, dass ihr Schwarm Paul heute Abend eine Party veranstaltet, zu der er sie nicht eingeladen hat. Frustriert will sie deswegen am liebsten heute gar nichts mehr machen, bis sie sich von Lynn dazu hinreißen lässt, die Feier einfach zu crashen. Als die beiden es tatsächlich ohne Probleme auf die Party schaffen, steigt auch Amelies Laune wieder – vor allem, als Paul sie auch noch vor seinen Freunden in Schutz nimmt.

Nun hält Amelie nichts mehr auf, um ihm näher zu kommen und sie beeindruckt ihn mit einer mutigen Aktion. Der Plan geht auf und Paul scheint ebenfalls von Amelie angeturnt zu sein. Doch gerade als die beiden sich näherkommen wollen, funkt Lynn dazwischen. Die hat sich in Schwierigkeiten gebracht und die beiden müssen die Party fluchtartig verlassen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.