Berlin – Tag & Nacht-Amelie: Racheaktion gegen Dean!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” hat Amelie mit Dean geschlafen. Der Seitensprung kam raus – daraufhin hat Olivia mit ihm Schluss gemacht. Amelie hängt noch immer an Dean und will ihn vergessen – ihre Trauer verwandelt sich in Wut und plant deshalb gegen eine Racheaktion gegen ihn.

Amelie (Pia Trümper) fällt es schwer, mit Dean (Adonis Jovanovic) abzuschließen. Doch dank der Hilfe von Lynn (Laura Hink) verwandelt sich ihre Trauer schließlich in Wut. Amelie ist sehr froh, dass sie sich in ihrem Liebeskummer-Tief voll und ganz auf ihre beste Freundin verlassen kann.

Amelie will nicht mehr um Dean trauern

Amelie hat keinen Bock, noch länger um Dean zu trauern. Allerdings fällt es ihr ziemlich schwer, ihn aus dem Kopf zu bekommen. Zum Glück gibt es Lynn. Sie schafft es, dass Amelie ihre Trauer in Wut umwandelt. Gemeinsam starten die beiden Freundinnen wenig später eine Racheaktion gegen Dean. Als der die Mädchen auf frischer Tat erwischt und sich aufrichtig bei Amelie entschuldigt, ist sie jedoch völlig überrumpelt. Einmal mehr weiß sie nicht, wie sie mit ihren Gefühlen umgehen soll und sucht Trost bei ihrer Freundin Lynn… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr in der neuen Folge von “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.