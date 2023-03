Berlin – Tag & Nacht: Amelie nimmt alles auseinander!

Als die Wut über den Weggang ihrer Mutter in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ erneut in Amelie hochkocht, nimmt sie zu Hause ihr Zimmer völlig auseinander. In dieser Situation stößt Mike überraschend zu ihr. Es gelingt ihm, die völlig aufgelöste Amelie wieder zu beruhigen.

Amelie ist entschlossen, Mike nach Millas Weggang weiterhin zu unterstützen. Dabei will sie ihn nicht mit ihrem Kummer wegen Hopes Tod belasten. Doch als Frau Emeling sie in der Schule auf Grund ihres auffälligen Verhaltens der letzten Wochen anspricht und mit Milla reden will, platzen all ihre Wut und Trauer über Millas Verhalten aus ihr heraus. Amelie kann die negativen Gefühle ihrer Mutter gegenüber nicht mehr zurückhalten.

Mike steht Amelie bei

Irgendwo muss sie mit ihrer aufgestauten Energie hin. Kurzerhand lässt sie zu Hause ihren Emotionen freien Lauf und nimmt ihr Zimmer völlig auseinander. Dann tritt glücklicherweise Mike auf den Plan. Liebevoll fängt er seine weinende und total aufgelöste Stieftochter auf. Nun sieht sie Mike mit völlig anderen Augen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.