Berlin – Tag & Nacht-Amelie: Nächster Schritt mit Paul!

Hat Amelia mit Paul bei “Berlin – Tag & Nacht” ihr Liebes-Glück gefunden? Sie mit ihm einfach total happy und die beiden haben sogar schon die näöchsten Pläne – sie wollen zusammenziehen! Doch Lynn scheint alles andere davon begeistert zu sein.

Als Amelie (Pia Trümper) von Paul gefragt wird, ob sie fest mit ihm zusammen sein will, platzt sie fast vor Glück. Lynn (Laura Hink) jedoch fühlt sich im Stich gelassen und wird immer frustrierter – und Amelie hat keinen blassen Schimmer, wie schlecht es ihr geht.

Lynn fühlt sich vernachlässigt

Amelie ist happy, dass Lynn sich an ihre Abmachung hält und Paul gegenüber ein faires Verhalten an den Tag legt. Umso gelöster sagt Amelie Ja, als Paul fest mit ihr zusammen sein will. Überglücklich berichtet sie Lynn von den News und ist erleichtert, dass sich ihre BFF mit ihr zu freuen scheint. Im Rausch der Gefühle entgeht es ihr leider, dass Lynn sich immer mehr wie das fünfte Rad am Wagen fühlt. Während Amelies Leben gerade perfekt scheint, weiß Lynn bald nicht mehr, wohin sie mit ihrem Frust soll… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.