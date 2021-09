Berlin – Tag & Nacht: Amelie macht Milla heftige Vorwürfe!

Selbstbewusst sagt Milla in der neuen Folge von “Berlin – Tag & Nacht” einem aufdringlichen Unbekannten in der Stadt die Meinung. Doch kurze Zeit später entpuppt sich dieser als Amelies neuer Englischlehrer. Als wäre das nicht peinlich genug, kommt es zu einem zweiten Zusammentreffen.

Amelie ist stolz auf ihre Mutter Milla, als diese in der Stadt einen übertrieben hilfsbereiten Passanten taff in die Schranken weist und fortjagt. Doch zu ihrem Entsetzen entpuppt sich der Mann als ihr neuer Englisch- und Sportlehrer Tom Fröhlich. Amelie fürchtet, bei ihm direkt unten durch zu sein, was er aber nach der ersten Doppelstunde entspannt entkräftet. Doch später am Tag trifft Milla im Body Burn erneut auf Tom.

Amelie ist stinksauer

Da sie seine Verbindung zu Amelie leider immer noch nicht kennt, erlaubt sie sich einen bösen zweiten Fehltritt. Amelie ist stinksauer und macht ihrer Mutter heftige Vorwürfe. Daraufhin sieht Milla reumütig ein, den Bogen überspannt zu haben. Noch am selben Abend entschuldigt sie sich hochoffiziell bei Tom, der die Entschuldigung sofort annimmt und alle Vorfälle des Tages zu Millas und Amelies Erleichterung cool abhakt. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.