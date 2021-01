Berlin – Tag & Nacht-Amelie & Lynn: Krasser Alkholabsturz!

Milla und Eric haben für eine längere Reise bei “Berlin – Tag & Nacht” die Stadt verlassen. Das nutzt Amelie schamlos aus und lässt es richtig krachen. Gemeinsam mit Lynn schmuggelt sie sich in einem Club – danach haben die Girls einen krassen Alkoholabsturz.

Amelie nutzt die Tatsache, dass ihre Eltern in der Ferne Urlaub machen, schamlos aus – und schwänzt die Schule mit ihrer Freundin Lynn. Die beiden lassen es nach allen Regeln der Kunst krachen. Noch nie fühlte sich Amelie so lebendig.

Amelie und Lynn schwänzen die Schule

Amelie lässt sich am Morgen dazu überreden, gemeinsam mit Lynn die Schule zu schwänzen und stattdessen Party zu machen. Schließlich ist gerade kein Aufpasser für sie in der Nähe! Trotz ihrer anfänglichen Nervosität ist Lynns Begeisterung einfach ansteckend und so findet Amelie zunehmend Gefallen daran, immer mehr zu eskalieren. Erst als André sie erwischt, wird Amelie für einen Moment vom schlechten Gewissen eingeholt.

Die Girls betrinken sich

Doch nur für kurze Zeit: Denn nachdem sie bei André mit einem blauen Auge davongekommen sind, stürzen sich Amelie und Lynn draußen erst recht ins Abenteuer, betrinken sich und schmuggeln sich in einen Club. Amelie genießt ihre neue Freiheit in vollen Zügen und fühlt sich dabei – trotz Alkoholabsturz – so lebendig wie noch nie zuvor. Die ganze Folge von “Berlin – Tag & Nacht” zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.