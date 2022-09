Berlin – Tag & Nacht: Amelie kommt zurück!

Milla wird in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ klar, dass für Amelie kein Zimmer im Loft frei ist. Sie begibt sich überhastet auf Wohnungssuche. Tara kann sie gerade noch vom Panikumzug abhalten. Amelie hat nämlich nichts dagegen, eine Zeit lang auf der Couch zu schlafen.

Milla ist überglücklich, als Amelie ihre baldige Rückkehr nach Berlin ankündigt. Doch als ihr klar wird, dass im Loft gar kein Zimmer frei ist, gerät Milla in Panik. Sie stürzt sich sofort in die Wohnungssuche. Schon die erstbeste Bleibe will sie unbedingt nehmen, damit Amelie bei ihrer Rückkehr auf jeden Fall ein eigenes Zimmer hat. Tara ist entsetzt und holt Amelie ins Boot.

Für Amelie ist im Loft kein Zimmer frei

Die macht deutlich, dass sie keinen Panikumzug will und vor allem wegen Milla und ihrer Freunde zurückkommt. Es macht ihr nichts aus, eine Zeit lang auf der Couch zu schlafen. Milla verzichtet auf die neue Wohnung und ist dankbar, dass Tara und Amelie sie vor dem folgenschweren Schnellschuss bewahrt haben. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.