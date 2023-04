Berlin – Tag & Nacht: Amelie ist mit den Nerven am Ende!

Amelie kann es in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ nicht länger geheim halten, dass sie mit ihren Nerven am Ende ist. Als sie ihren Frust an einem Kunden ablässt, holt sie ausgerechnet Milla aus dem Café ab. In ihrer Wurt wirft ihr Amelie ihren ganzen Frust vor die Füße.

Milla ist völlig durch den Wind. Sie glaubt immer noch, dass Mike versucht hat, Amelie zu verführen und zu küssen. Erst Toni kann sie davon überzeugen, dass Milla sich auch einmal Amelies Version der Geschichte anhören sollte. Milla fürchtet sich sehr vor einer erneuten Konfrontation mit ihrer Tochter, doch als diese sich beinahe mit einem Kunden prügelt, muss Milla sie notgedrungen aus dem Café abholen.

Zwischen Milla und Amelie kommt es zu einem Gespräch

Zwischen den beiden kommt es endlich zu einem klärenden Gespräch. Dabei lässt Amelie all ihre gesammelte Wut und Verzweiflung raus. Erschrocken muss Milla erkennen, wie sehr Amelie sie gerade hasst und dass das allein ihre Schuld ist. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.