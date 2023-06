Berlin – Tag & Nacht: Amelie hintergeht Milla!

Obwohl Amelie ihrer Mutter in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ versprochen hat, sich in der sturmfreien Zeit zu Hause zu benehmen, dauert es nicht lange, bis sie mit Lennart die erste Party plant. Doch noch vor Beginn der Feier, droht der Abend außer Kontrolle zu geraten.

Amelie freut sich auf die sturmfreie Zeit, in der Milla und Mike in den Flitterwochen sind. Vor der Abreise musste sie ihrer Mutter jedoch hoch und heilig versprechen, sich zusammenzunehmen und mit Lennart keinen Mist zu bauen. Trotzdem schafft es Lennart, sie für eine kleine Party als Auftakt für ihre sturmfreie Zeit zu begeistern. Erst später wird Amelie klar, dass so ein Event rasch aus dem Ruder laufen kann. Sie bekommt zunehmend ein schlechtes Gewissen, als Milla ihr gegenüber noch einmal betont, wie sehr sie ihrer Tochter vertraut.

Party gerät aus dem Ruder

Doch durch Lennarts beruhigendes Zureden und ein erfolgreiches Ablenkungsmanöver, sodass Milla nichts von der Partyplanung mitbekommt, ist Amelie schließlich erleichtert. Nun kann sie sich ganz entspannt auf die Sturmfrei-Party einlassen. Dabei ist sie natürlich fest entschlossen, das Ganze nicht eskalieren zu lassen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.