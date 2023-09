Berlin – Tag & Nacht-Amelie: Heftiger Zoff mit Milla!

Als Amelie in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ erfährt, dass ihre Adoptiveltern sich scheiden lassen wollen, will sie trotz Millas Ablehnung nach Österreich fahren. Es kommt zum Streit. Erst Frank schafft es, zwischen den beiden Frauen zu vermitteln und Milla umzustimmen.

Amelie erfährt bestürzt, dass ihre Adoptiveltern sich scheiden lassen wollen, nachdem ihr Vater ihre Mutter betrogen hat. Am liebsten würde sie nach Österreich reisen, um für ihre Mutter da zu sein. Doch nach einer heftigen Auseinandersetzung mit Milla am Morgen ist sie sich sicher, dass diese ihr die Reise verbieten würde. Kurzerhand entscheidet sie, einfach abzureisen, ohne Milla Bescheid zu geben.

Amelie und Milla geraten heftig aneinander

Milla bekommt jedoch von der Sache Wind und die beiden geraten heftig aneinander. Erst Frank kann vermitteln und in der festgefahrenen Situation für eine Lösung sorgen. Er weiht Milla in die wahren Gründe für Amelies geplante Abreise ein und sorgt so für einen Umschwung in deren Haltung.