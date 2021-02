Berlin – Tag & Nacht: Amelie hat sich in Paul verliebt!

Amelie ist Hals über Kopf bei “Berlin – Tag & Nacht” in Paul verliebt. Als er sie zum zweiten Mal küsst, ist es endgültig um sie geschehen. Lynn würde sich gerne für Amelie freuen, doch sie kann nicht. Zu groß ist ihre Angst, ihre beste Freundin zu verlieren.

Amelie schwebt auf Wolke Sieben, nachdem Paul sie geküsst hat, doch hat gleichzeitig ein schlechtes Gewissen gegenüber Lynn. Sie ist froh, als sie sich wieder versöhnen – und völlig vor den Kopf gestoßen, als sie auf Paul trifft und der sie nahezu ignoriert.

Paul entschuldigt sich bei Amelie

Amelie ist todtraurig und weint sich bei ihrer besten Freundin aus, die ihr rät, Paul zu vergessen. Das gelingt leider nicht, weshalb sie umso glücklicher ist, als Paul plötzlich vor der Tür steht und sich bei ihr entschuldigt. Amelie verzeiht ihm und überredet Lynn, mit ihm und der Clique den Nachmittag zu verbringen. Lynn gibt sich anfangs Mühe, doch entzieht sie sich dann unter einem Vorwand.

Während Amelie ihr Glück kaum fassen kann, als Paul sie am Abend zum zweiten Mal küsst, hat Lynn Angst, ihre beste Freundin an Paul zu verlieren. Doch als Mandy ihr einen guten Rat gibt, ist sie sich sicher, Amelie bald wieder für sich zu haben… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr in der neuen Folge von “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.