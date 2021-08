Berlin – Tag & Nacht: Amelie hat keinen Bock mehr auf ihre Familie!

Amelie hat in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ keinen Bock mehr auf ihre Familie. Der Streit mit ihrer Mutter treibt sie in Felix‘ Arme, doch die Harmonie hält nicht lange. Ihr Freund will Sex zu dritt, was Amelie ablehnt. Die Folgen sind heftig: Felix schickt sie weg.

Amelie ist nach ihrer Flucht vom Hausboot enttäuscht von ihrer Familie und freut sich, dass Felix ihr verspricht, immer für sie da zu sein. Durch seinen Zuspruch gestärkt, schafft Amelie es, die besorgte Pia wieder zu beruhigen, ohne zurück aufs Hausboot zu müssen. Währenddessen erfährt Milla geschockt von dem Auszug und taucht bei Felix auf, um Amelie nach Hause zu holen. Zu Amelies Erleichterung löst Felix die Situation für sie aber so geschickt, dass Milla schließlich abziehen muss.

Felix will einen Dreier

Gelöst gibt sich Amelie daraufhin ihrem Glück mit Felix hin. Doch als der sie dann völlig unvermittelt nach einem Dreier fragt, reagiert sie höchst irritiert und sagt nein. Sie ist wie vor den Kopf gestoßen, als Felix sie kurz darauf unter einen Vorwand vor die Tür setzt. In dem Glauben, Felix durch ihre Dreier-Absage verloren zu haben, kehrt Amelie am Boden zerstört aufs Hausboot zurück.