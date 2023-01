Berlin – Tag & Nacht: Amelie fühlt sich von Momo verfolgt!

Amelie fühlt sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ von Momo verfolgt und ihre Panik wird immer größer. Um Gewissheit zu haben, nimmt Amelie schließlich einen der anonymen Anrufe entgegen, von denen sie terrorisiert wird. Am Hörer ist Momo, der ihr und ihren Freunden droht.

Amelie wird von einem anonymen Anrufer terrorisiert und hat die schreckliche Befürchtung, dass es sich bei dem Unbekannten um Momo handelt. Während Nino glaubt, dass sie maßlos übertreibt, wird Amelies Panik immer größer. Sie beschließt, Milla alles zu beichten. Doch da hat sie die Rechnung ohne Sina gemacht. Diese macht ihr klar, dass Milla neben der Schwangerschaft nicht noch mehr Stress ertragen kann.

Momo wirkt bedrohlich

In Erinnerung an Millas morgendliche Rückenschmerzen muss Amelie einsehen, dass Sina recht hat und knickt ein. Doch ihre Sorge wächst mit jedem Anruf weiter – bis sie schließlich rangeht und am anderen Ende tatsächlich Momo ist. Er wirkt sehr bedrohlich und macht ihr klar, dass er jederzeit zuschlagen könnte. Er weiß, wo sie wohnen, und er weiß, wer ihnen wichtig ist. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.