Berlin – Tag & Nacht: Amelie begeht eine Straftat!

Was ist nur mit Amelie bei “Berlin – Tag & Nacht” los? Die Tochter von Milla ist derzeit auf Krawall gebürstet und lässt sich kaum etwas sagen. Später wird sie sogar zur Diebin und bestiehlt einen Späti.

Seit Milla (LIza Waschke) sich verzogen hat, ist Amelie (Pia Trümper) ziemlich auf Krawall gebürstet. Gemeinsam mit der ebenso rebellischen Lynn schwänzt sie den Unterricht und bestiehlt einen Späti. Vater Eric (Christoph Dannenberg) hat keine Ahnung, was seine Tochter treibt.

Amelie will die Schule schwänzen

Amelie ist immer noch so gefrustet darüber, dass Milla sich einfach zu Caro verzogen hat, dass sie sich nun auch mit Eric und mit Basti (Martin Wernicke) in der Schule anlegt. Die Erwachsenen, die ihr sagen wollen, was sie zu tun und zu lassen hat, hängen ihr zum Hals raus. Zum Glück findet sie in Lynn, die ähnliche Probleme kennt, eine Verbündete. Als es während des Unterrichts bei Basti zu einem Eklat kommt, beschließen die beiden kurzerhand, die Schule zu schwänzen und klauen dann auch noch Bier aus einem Späti.

Wenig später taucht Basti bei Amelie zu Hause auf, um mit Eric über ihr Verhalten zu sprechen. Doch der verteidigt seine Tochter – nichtsahnend, dass diese sich mit Lynn gerade schon wieder in neue Schwierigkeiten bringt…