Berlin – Tag & Nacht: Alle Infos zu Liza Waschke alias Milla

Bei “Berlin – Tag & Nacht” ist Milla nicht auf den Mund gefallen! In der Serie kann sie schon ml ordentlich austeilen. Gespielt wird die Serienfigur von Liza Waschke – aber wie tickt die Darstellerin privat? KUKKSI fasst alle Infos zusammen!

Auf den ersten Blick wirkt Milla eher unschuldig. Dabei kann sie oft die Krallen ausfahren – wenn ihr etwas nicht passt, sagt sie das auch. Milla will immer ihre Ziele erreichen – egal wie. Ihre Serienfigur ist selbstbewusst und ehrgeizig – sie ist eine wahre Kämpfernatur! Milla ist außerdem eine schlechte Verliererin und kann auch öfter mal neidisch auf andere sein – besonders dann, wenn es bei anderen besser läuft, als bei ihr. Milla dachte damals bei “Berlin – Tag & Nacht”, dass sie mit Leon die große Liebe gefunden hat. Doch die Beziehung ist gescheitert. Mit Eric hat sie nun erneut ihr Liebes-Glück gefunden.

Facts zur Rolle Milla

Beruf: Ex-Geschäftsführerin im Matrix, aktuell selbstständige Tänzerin mit ihrer Mädels-Crew

Ex-Geschäftsführerin im Matrix, aktuell selbstständige Tänzerin mit ihrer Mädels-Crew Musikstil: Elektro; alles, worauf man abtanzen kann

Elektro; alles, worauf man abtanzen kann Muss lernen: Dass nicht alles nach ihrem Willen geschieht und es sich durchaus lohnen kann, ein Team-Player zu sein

So tickt die Darstellerin privat

Es gibt einige Gemeinamkeiten zwischen Liza Waschke und ihrer Serienfigur Milla nicht. “Das Aussehen! Ansonsten denke ich die Energie, die Milla mit sich trägt und dass sie Haare auf den Zähnen hat – umgangssprachlich für ein großes Mundwerk gemeint”, erzählte die Darstellerin mal in einem exklusiven Interview mit KUKKSI. Und wie ist sie überhaupt zu “Berlin – Tag & Nacht” gekommen? “Ganz normal über ein Casting – vorgespielt und ein paar Wochen später kam der Anruf”, verriet sie uns. Die Beauty hätte nie gedacht, dass sie so lange in der Serie dabei ist: “Ehrlich gesagt nicht! Man weiß ja nie wie lange eine Reise geht, ich bin aber sehr froh, dass sie noch anhält und ich dabei bin.” Liza Waschke übrigens auch erfolgreiche Influencerin – auf ihrem Instagram-Kanal hat die Darstellerin eine Fanbase von hunderttausenden Followern.

Steckbrief zu Liza Waschke

Geburtsdatum: 07.01.1990

07.01.1990 Herkunft: Berlin

Berlin Körpergröße: 1,80 m

1,80 m Sternzeichen: Steinbock

Hat Liza Waschke einen Freund?

Die Darstellerin ist im privaten Leben glücklich, denn sie hat einen Freund – diesen hält sie aber aus der Öffentlichkeit raus. “Ich glaube, ein Privatleben funktioniert nur, wenn es privat bleibt. Es reicht wenn ich in der Öffentlichkeit stehe”, erzählte Liza Waschke bei KUKKSI. RTLZWEI zeigt “Berlin – Tag & Nacht” täglich um 19 Uhr. Schon gelesen? Liza Waschke: Darum zeigt BTN-Milla ihren Freund nicht!