Berlin – Tag & Nacht: Alle Infos zu Laura Maack alias Paula

Bei “Berlin – Tag & Nacht” ist Paula lebensfroh und kommt mit ihrer offenen Art bei den anderen WG’lern besonders gut an. Gespielt wird die Serienfigur von Laura Maack. KUKKSI hat alle Infos zu der Darstellerin zusammengefasst!

Paula hat es damals nach Berlin verschlagen und wollte in der Stadt einen Neuanfang wagen. Sie fühlt sich total wohl in der Hauptstadt und hat sich vor allem schnell mit Joe angefreundet. Dort machte sie sich als Friseurin selbstständig und wurde zur Inhaberin der “Schnitte”. Nach einem langen Streit mit Mandy wollten sie den Salon aufgeben – doch dann wurde Rick zum Geschäftsführer und der Laden konnte weitergeführt werden. Einen besonders großen Wert legt sie auf Freundschaften – sie ist humorvoll, meist gut gelaunt, kann aber in einigen Situationen durchaus auch die Krallen ausfahren.

Facts zu Paula

Hobbys: 20er-Jahre-Partys, Kickerturniere, Sixties, Styling

20er-Jahre-Partys, Kickerturniere, Sixties, Styling Musikstil: Deutscher Hip Hop, 20er Mucke, Elektro, und als „guilty pleasure“ Euro-Trash der 90er.

Deutscher Hip Hop, 20er Mucke, Elektro, und als „guilty pleasure“ Euro-Trash der 90er. Bewundert: Ehrlichkeit und diejenigen, die zu ihren Fehlern stehen. Menschen, die eine Abfuhr locker hinnehmen und einfach weitermachen

Ehrlichkeit und diejenigen, die zu ihren Fehlern stehen. Menschen, die eine Abfuhr locker hinnehmen und einfach weitermachen Kann nicht ausstehen: Egoistische, hinterhältige Menschen, die aus allem und jedem nur ihren Vorteil ziehen

So tickt Laura Maack privat

Seit mittlerweile 2014 ist Laura Maack bei “Berlin – Tag & Nacht” zu sehen. Nicht nur in der Serie ist die Darstellerin beliebt, sondern auch in den sozialen Netzwerken – bei Instagram & Co. hat sie eine riesige Fanbase. Ihr Hund Mucki, welcher in der Serie zu sehen ist, ist übrigens ihr eigener Hund. Neben der Serie engagiert sich die Darstellerin auch für soziale Projekte und hat ein großes Herz: Gemeinsam mit Serienkollege Tim Rasch reiste sie ins Grenzgebiet von Syrien, um dort Eindrücke von Kindern aus dem Kriegsgebiet zu sammeln – daraus ist der Film “OneMillionSmile” entstanden. “Ich wurde im Jahr 2018 erstmals von SmileChild eingeladen. Das hat mich so bewegt und dann haben wir miteinander gesprochen, dass ich vielleicht mal mit an die Grenze von Syrien komme. Das hat mich so ergriffen, dass ich im Juli 2019 dort mit Tim Rasch erneut hingereist bin”, sagte Laura Maack damals im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Steckbrief zu Laura Maack

Geburtsdatum: 16.04.1987

Herkunft: Hamburg/Lübeck

Körpergröße: 1,82 m

Sternzeichen: Widder

Dabei seit: 07.03.2014

Mein Motto: “Glücklich und friedvoll durchs Leben laufen – #loveyourself”

Hat die Darstellerin einen Freund?

Laura Maack hat in einem Interview mal verraten, wie ihr Traummann sein sollte. "Mein Traumtyp ist jemand mit Ausstrahlung. Ich kann gar nicht sagen, wie der aussehen soll", erzählte die Darstellerin gegenüber Promiflash. Das hängt von einigen Faktoren ab: "Entweder catcht der mich, weil er total lustig ist, einen besonderen Gang hat oder gut riecht. Ich kann echt nicht sagen, wie mein Traummann ist." Als Single war sie bisher glücklich: "Mir geht es besonders gut, aber besonders gut Single! Es gibt ja Leute, die nicht gut alleine sein können, ich kann das supergut."