Berlin – Tag & Nacht: Alkohol-Drama um Ronja!

Tobi sagt in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ wütend den Auftritt des Weihnachtschors im Matrix ab, als er von Ronjas Alkoholkonsum am Vorabend erfährt. Mit schlechtem Gewissen versucht Amelie, ihn wieder umzustimmen, damit Ronjas Traum doch noch in Erfüllung gehen kann.

Milla bekommt bereits am Morgen von Tobias eine Ansage. Er hat mitbekommen, wie Ronja sich am Abend zuvor unter Millas und Amelies Aufsicht schwer betrunken hatte. Als Reaktion auf diesen Vertrauensbruch sagt er den für heute geplanten Weihnachtsauftritt des Chors im Matrix wütend ab. Als Milla nun Amelie darauf anspricht, zerstreiten sich die beiden, obwohl es Amelie ehrlich leidtut, an der Misere mitschuldig zu sein. Entschlossen versucht sie, Tobi umzustimmen und den Auftritt doch noch stattfinden zu lassen.

Weihnachtschor im Matrix soll stattfinden

Und tatsächlich gelingt ihr Vorhaben und sie kann Milla stolz verkünden, dass nun doch alles wie geplant stattfinden soll. Der Auftritt des Weihnachtschors im Matrix wird denn auch ein voller Erfolg und Ronja ist der stolzen Milla unendlich dankbar, dass sie ihr den großen Traum von der Matrix-Bühne doch noch mit Amelies Hilfe erfüllen konnte. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.