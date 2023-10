Berlin – Tag & Nacht: Abschiedsbrief von Lynn aufgetaucht!

Sina kann es in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ nicht fassen, dass Lynn einfach abgehauen ist. Dann ist es auch noch ausgerechnet sie, die Jonas den Abschiedsbrief von Lynn überreichen muss. Jonas‘ Schmerz wird immer schlimmer. Gleiches gilt für Sinas Wut auf ihre Freundin.

Sina fällt morgens aus allen Wolken, als Lynn ihr knapp per Handy eine Auszeit von Berlin ankündigt. Zudem drückt sie ihr die Aufgabe aufs Auge, Jonas einen Brief, den sie hinterlassen hat, zu übergeben. Überfordert von der Situation und unsicher, was der Brief bei Jonas auslösen wird, lässt Sina das Schreiben zunächst verschwinden.

Nachdem sie sich überwunden und es gelesen hat, fällt ihr der Gedanke noch schwerer, Jonas damit zu belasten. In dem Brief begründet Lynn nämlich einmal mehr auf schmerzhafte Weise, wieso sie einen Schlussstrich unter ihre und Jonas‘ Beziehung gezogen hat. Doch ehe Sina eine Entscheidung treffen kann, nimmt ihr Lehrer ihr den Zettel weg. Als Sina ihn bewegen will, ihr das Papier zurückzugeben, kommt ihr Lehrer dahinter, dass Lynn plant, der Schule unerlaubt fernzubleiben. Er droht, die Direktorin einzuschalten.

Lynn hat Jonas im Stich gelassen

Sina muss fürchten, Lynn durch ihr Zögern noch weiter reingeritten zu haben – zum Glück ist Krätze zur Stelle und klärt die Situation. Schließlich gibt Sina schweren Herzens den Brief an Jonas weiter. Dieser lässt daraufhin seinen Schmerz an ihr aus. Nun manifestiert sich in Sina ihr eigener Frust auf Lynn. Immerhin ist sie es, die sie überhaupt erst in diese Lage gebracht und obendrein Jonas im Stich gelassen hat. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.