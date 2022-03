Berlin – Tag & Nacht: Abschiedsbrief von Leif aufgetaucht!

Für Schmidti ist der Traum vom LA in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ wohl ausgeträumt. Mike teilt ihm mit, dass es einen Käufer gibt. Leif setzt sich derweil überraschend nach Portugal ab und hinterlässt eine große Überraschung für Schmidti: Er hat für ihn das LA gekauft.

Schmidti ist frustriert. Er will nicht einsehen, dass er seinen Traum vom LA begraben muss. Doch er hat wohl keine Chance mehr. Mike eröffnet ihm, dass er bereits einen potenziellen Käufer gefunden hat. Die Zeit ist abgelaufen. Zu allem Überfluss scheint auch noch Leif spurlos verschwunden zu sein, was Schmidtis andere Sorgen kurzfristig in den Hintergrund rückt.

Schmidti findet Abschiedsbrief von Leif

Er ist sprachlos, als er einen Abschiedsbrief von Leif findet. Offenbar hat er sich auf den Weg nach Portugal gemacht, um sich am Ort des Unfalls seiner Angst zu stellen. Nun steht Schmidti ohne Leif und ohne Perspektive da. Als Mike dann auch noch den Verkauf des LA verkündet, ist er restlos bedient. Das ändert sich allerdings, als der Name des neuen Eigentümers genannt wird: Fassungslos erfährt Schmidti, dass Leif das LA für ihn gekauft hat.