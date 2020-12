Berlin – Tag & Nacht: 10 Geheimnisse über die Soap!

“Berlin – Tag & Nacht” ist eine der erfolgreichsten Soaps am Vorabend. Emotionen, Streit, Intigen oder auch die große Liebe – in der Serie wird es rund um Joe, Paula, Ole & Co. einfach nie langweilig! KUKKSI verrät euch nun 10 krasse Geheimnisse rund um die Soap.

Bei RTLZWEI ist “Berlin – Tag & Nacht” ein echter Erfolgshit. Nicht nur die Serie an sich, sondern auch die Darsteller haben eine riesige Fanbase hinter sich. Die erste Folge lief am 12. September 2011 auf dem Sender und hat seitdem eine riesige Erfolgsgeschichte geschrieben.

10 Geheimnisse zu Berlin – Tag & Nacht

Lutz Schweigel ist DAS Urgestein der Serie und seit Beginn an dabei. Von ihm kam in der ersten Folge auch der erste Satz: “Setz dich hin” sagte er damals zu Neu-Berlinerin Meike (Pia Tillmann). Seitdem hat der WG-Papa viele Höhen und Tiefen erlebt.

Eigentlich waren nur 120 Folgen geplant. Die Quoten lagen am Anfang tief im Keller – da wurde schon über eine Absetzung spekuliert. Doch der Sender hielt an der Serie fest – und das war die richtige Entscheidung! Denn immer mehr Zuschauer schalteten die filmpool-Produktion ein und ist heute einer der erfolgreichsten Formate des Senders. Vom kurzzeitigen Quoten-Flop zum Dauer-Erfolg – ein Ende von BTN ist noch lange nicht in Sicht.

Und wenn wir schon beim Thema Erfolg sind: Wusstest du, dass “Berlin – Tag & Nacht” einer der erfolgreichsten Sendungen in den sozialen Netzwerken ist? Allein bei Facebook verzeichnet die Serie um die drei Millionen Follower und bei Instagram mehr als 700.000 Abonnenten.

Durch “Berlin – Tag & Nacht” wurde Falko Ochsenknecht zum Schlager-Star! Sein Song “Ich bin kein Model und kein Superstar” landete auf dem ersten Platz der iTunes-Charts. Später trat er unter seinem Künstlernamen “Ole ohne Kohle” dann sogar auf der Bühne auf und rockte sogar den Megapark auf Mallorca.

Theo (Ranndy Frahm) fackelte die WG bei “Berlin – Tag & Nacht” ab. Danach gab es eine Explosion. Besonders brisant: Das Feuer war echt! Der Dreh war für die Darsteller besonders emotional. Eine Gefahr bestand für die Darsteller nicht: Feuerwehr, spezielle Sprengmeister und Sanitäter waren vor Ort.

Gewusst? Im Jahr 2013 war “Berlin – Tag & Nacht” für den “Deutschen Fernsehpreis” in der Kategorie “Beste Unterhaltung” nominiert.

Das Formatkonzept wurde in viele andere Länder verkauft – dazu zählen unter anderem Frankreich, Ungarn und Österreich. In Bulgarien lief die Serie unter dem Titel “Sofia-den i nosht” (Zu deutsch: “Sofia – Tag und Nacht”) oder in der Slowakei “Bratislava – Deň a noc” (“Bratislava – Tag und Nacht”).

Das Buch “Wir. Geil…und du so?” der WG-Bewohner landete auf dem vierten Platz der Spiegel-Bestsellerliste im Bereich “Sachbuch”.

Und selbst ein Hund wurde durch die Serie zum Star! Die Rede ist nämlich von Mucki – dieser heißt übrigens auch in echt so. Er gehört nicht nur in der Serie zu Paula, sondern tatsächlich zu Darstellerin Laura Maack.

Bei “Berlin – Tag & Nacht” gab es im Laufe der Jahre immer wieder prominente Gastauftritte. So waren beispielsweise Sarah Knappik, Mickie Krause, Paul Kalkbrenner, der US-amerikanische Rapper Sammy Adams, die Band Culcha Candela sowie MC Fitti, Olivia Jones, Ado Kojo, Elyas M’Barek, Roman Lochmann die Blue Man Group und Amanda Murray in der Serie zu sehen. Schon gelesen? Berlin – Tag & Nacht: Die echten Namen der Darsteller