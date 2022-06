Berlin: Auto rast in Menschenmenge – 1 Toter, mehrere Verletzte!

In Berlin ist ein Auto am Breitscheidplatz in eine Menschenmenge gerast. Ein Mann ist dabei ums Leben gekommen, mehrere Personen wurden verletzt. Das bestätigte die Polizei jetzt laut Medienberichten.

Die Feuerwehr spricht insgesamt von 8 Verletzten, wie die Bild-Zeitung berichtet. Am Unfallort ist mittlerweile ein Rettungshubschrauber gelandet. Der Fahrer des Wagens wurde festgenommen – die Hintergründe, weshalb das Auto in die Menschenmenge gerast ist, sind bisher noch völlig unklar. Mit rund 60 Einsatzkräften ist die Feuerwehr am Ort, die Polizei hat die Umgebung abgeriegelt. „Aktuell befinden sich rund 60 Einsatzkräfte vor Ort oder sind auf der Anfahrt“, so die Feuerwehr. Laut der Bild ereignete sich der schwere Zwischenfall an der Kreuzung Rankestraße, Ecke Tauentzienstraße in Charlottenburg.

Der Vorfall geschah am Mittwochmorgen gegen 10:30 Uhr. Der Fahrer fuhr demnach in eine Menschenmenge, geriet dann wieder auf die Fahrbahn und knallte anschließend in ein Geschäft. „Ob es sich um einen Unfall handelt oder vorsätzliches Handeln, ist noch nicht bekannt“, teilte die Berliner Polizei in einem kurzen Statement beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Erst im Dezember 2016 raste ein LKW in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz – dabei kamen 12 Menschen ums Leben.