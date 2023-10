Belly Press: Dieser Sex-Trend geht bei TikTok viral!

Kann dieser virale Sex-Hack von TikTok wirklich bessere Orgasmen bescheren? Zumindest verspricht das die Praktik „Belly Press“. Dieser Hype geht derzeit in dem sozialen Netzwerk viral. Aber was steckt eigentlich dahinter und wie funktioniert das?

Ob jetzt bei Beauty, Fashion oder eben Sex – für diverse Trends ist TikTok immer gut. Einige Hypes gehen in dem sozialen Netzwerk viral. Und mal wieder macht ein Sex-Trend die Runde, welcher für einen besseren Orgasmus sorgen soll. Es handelt sich dabei um „Belly Presse“. Der Name mag im ersten Moment etwas merkwürdig klingen, soll aber im Bett wahre Wunder bewirken. Was hat es damit auf sich?

So funktioniert der Sex-Trend „Belly Press“

Bei TikTok gehen derzeit sämtliche Videos online, welche die „Belly Press“-Sextechnik hypen. Die Praktik soll für einen unvergesslichen Höhepunkt sorgen, wie Cosmopolitan schreibt – da sagen die meisten wohl nicht „Nein“. Die Praktik geht eigentlich ganz einfach: Man soll während des Aktes auf den Unterbauch der Frau drücken, wie mehrere User in dem sozialen Netzwerk berichten. So soll der G-Punkt von außen stimuliert werden und sorgt für einen besseren Höhepunkt.

Das sagen Experten zu dem Hype

Experten bestätigten: Die „Belly Press“-Technik kann im Schlafzimmer einiges bewirken. „Wir konzentrieren uns oft zu sehr auf den Aspekt der Penetration beim Sex und vergessen dabei die Möglichkeiten, die sich durch die Stimulation anderer Körperteile ergeben“, erklärte Sexualexpertin Sarah Mulindwa gegenüber Metro. „Externer Druck kann sehr gut funktionieren, um den G-Punkt zu aktivieren, die Klitoris zu stimulieren und dir dabei zu helfen, einen Orgasmus zu erreichen“, so die Expertin weiter. Das Gewebe im Bauch- und Beckenbereich sei mit der Vagina und der Klitoris eng verbunden.

Das sollte man beachten

Man solle aber nicht zu heftig auf den Unterbauch drücken, um Schmerzen zu vermeiden. Sollten doch Schmerzen auftreten, dann die Finger davon lassen. Denn Schmerzen haben beim Sex nichts zu suchen! Wer die Technik ausprobieren will, sollte mit seinem Partner darüber sprechen. Aber Fakt ist: „Belly Press“ scheint dem Liebesleben einen neuen Schwung zu verleihen.