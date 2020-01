Beim Sex zu früh kommen? Das können Jungs dagegen tun!

Mädchen brauchen manchmal länger – auch beim Sex! Während das Girl gerade erst anfängt, kann der Boy schneller kommen – manchmal sogar zu schnell! Damit ist das Schäferstündchen schon wieder vorbei. KUKKSI fasst zusammen, was gegen einen vorzeitigen Samenerguss tun kannst.

Eigentlich willst du mit deiner Liebsten einen chilligen Abend verbringen und später mit ihr Sex haben. Das Liebesspiel ist dann nach einer Minute schon wieder vorbei, weil du zu schnell gekommen ist. Die Romantik ist damit hin! Damit bist du nicht alleine, denn darunter leiden viele Jungs – aber was kann man gegen einen vorzeitigen Samenerguss tun?

Der vorzeitige Samenerguss

Einige Jungs spritzen schon nach einer Minute ab, nachdem sie in die Vagina eingedrungen sind – in Extremfällen passiert das sogar vor dem eigentlichen Geschlechtsverkehr. Der Boy kann den Samenerguss dann nicht kontrollieren. Ein Grund dafür kann sein, dass du beim Sex total nervös bist.

Zu früh beim Sex kommen: Das kannst du tun

Damit du beim Sex nicht zu früh kommst, kannst du dagegen auch einige Sachen tun. Übe am besten bei der Selbstbefriedigung – bevor du abspritzt, höre kurz auf. Wenn du nicht mehr so stark erregt bist, mache weiter. So lernst du, mit deiner Erregung klarzukommen, ohne gleich zu kommen. So kannst du auch beim nächsten Sex deinen Orgasmus vielleicht besser zurückhalten. So bist nicht nur du, sondern auch deine Freundin total happy.