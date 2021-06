Beim Braten: Diese 4 Fehler solltest du niemals mit deiner Pfanne machen!

Wenn du gern und viel kochst, dann wirst du sicher regelmäßig deine Bratpfanne verwenden. Immerhin kann man darin fast alles machen. Egal, ob du Vegetarier, Veganer oder auch Fleischesser bist. Gemüse lässt sich nämlich ebenfalls sehr lecker anbraten. Dabei müssen wir aber echt aufpassen, dass wir die Beschichtung der Pfanne nicht beschädigen.

Wenn man richtig lecker kochen will, dann kommt man oft um das Braten gar nicht herum. Damit du noch ganze etwas von deiner Pfanne hast und das Essen auch schmeckt, geben wir dir ein paar Tipps, was du niemals mit deiner Bratpfanne tun solltest. Allein durch die Beschichtung passieren nämlich schneller Fehler, als man denkt.

Vermeide dieser Fehler beim Braten

Niemals Besteck verwenden

Wenn du in der Pfanne umrühren willst, dann verwende niemals Besteck aus Metall. Das macht nämlich nur die Beschichtung kaputt. Nimm am besten immer passende Küchengeräte dazu. So hast du garantiert viel länger an deiner Pfanne.

Richtig putzen

Wenn du denkst, dass man sie nach dem Benutzen nur mal kurz abspülen muss, dann denkst du falsch. Es ist nämlich sehr wichtig, dass du sie richtig putzt – und zwar mit passendem Geschirrspülmittel. Nur Wasser reicht da nicht. Das liegt nämlich vor allem am Bratfett. Um das richtig wegzubekommen, braucht man auch den passenden Reiniger.

Nie in den Geschirrspüler

Beim Putzen solltest du nicht nur den richtigen Reiniger verwenden, sondern es am besten auch per Hand machen. So vermeidest du nämlich das anderes Geschirr oder Besteck an der Pfannenoberfläche Schäden anrichtet. Wenn du sie mit der Hand aufwäschst, dauert das auch nur wenige Minuten und ist dann schon wieder für den nächsten Gebrauch einsatzfähig.

Bratfett oder Öl verwenden

Wenn du sie verwendest, ist es immer wichtig, auch zum Anbraten Öl oder Fett zu verwenden. Natürlich geht auch Butter. Hauptsache ist, dass du es nicht ohne machst. Ansonsten verbrennt dein Essen schnell. Das ist auch nicht so gut für die Beschichtung und vom Essen hast du dann auch nicht mehr wirklich viel.