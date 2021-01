Bei dieser Telefonnummer solltest du nie rangehen!

Sobald dir irgendjemand am Telefon was andrehen will: Auflegen! Aktuell gibt es wieder vermehrte Anrufe, die von suspekten Firmen kommen um dich auf deinen “großartigen und superteuern” Gewinn aufmerksam zu machen – nur hast du nie bei einem Gewinnspiel mitgemacht.

Immer wieder kommt es zu Wellen, in denen man von ominösen Nummern – auch aus dem Ausland – angerufen wird. Geht man ran, wird man schnell in ein Gespräch verwickelt, dass man beispielsweise seinen aktuellen Mobilfunkvertrag upgraden kann, ohne auch nur einen Cent mehr zu zahlen. Ist absolut verlockend – aber kein Stück wahr. Man bräuchte nur dieses eine Passwort, damit der fragwürdige Anrufer alle Daten ändern kann.

Tolle Abos und grandiose Preise!

Dahinter stecken zwielichtige Callcenter und noch viel zwielichtigere Firmen, die nur auf dein Geld aus sind. War ja klar. Meist rufen sie dich mit verschiedenen Nummern mehrfach hintereinander an. Der Grund des Anrufs ist hier breit gefächert: Entweder wollen sie dir ein neues Abo andrehen oder doch nur “eben fix deinen Vertrag upgraden”!

Immer wieder neue Rufnummern

Diese Werbeanrufe sind, ohne explizite Zustimmung des Angerufenen, in Deutschland strafbar. Um sich vor dieser Strafe zu schützen haben die Callcenter einen Berg an Telefonnummern mit denen sie dich immer wieder anrufen werden. Das geht dann sogar so weit, dass dich Anrufe aus Irland, der Karibik oder Saudi-Arabien versuchen wollen zu erreichen! Hier ist also immer Vorsicht geboten, wenn dich eine unbekannte Nummer anruft.