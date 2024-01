Behörden schlagen Alarm: Ameisen-Plage bedroht das Dschungelcamp!

An diesem Freitag startet das Dschungelcamp bei RTL. Doch kurz vor Start der Show warnen die Behörden und Dr. Bob vor einer Ameisen-Plage. Es handelt sich dabei um die gefährliche Sorte.

12 Stars sind bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ dabei. Neben Kakerlaken, Spinnen und Fröschen sind diesmal auch die Ameisen los – und zwar die von der gefährlichen Sorte. Denn die australischen Behörden warnen derzeit vor Feuerameisen – auch im Umfeld des Dschungelcamps.

Zwar sind Feuerameisen sehr winzig, aber aggressiv. Der Stich der Feuerameise ist giftig und kann für Allergiker sogar tödlich enden. Australien ist zwar für die gefährliche Tierwelt bekannt – aber die Ameisenplage stellt eine besondere Bedrohung dar. Die Feuerameisen haben sich aufgrund des anhaltenden Regenwetters in Australien rasant ausgebreitet. Feuerameisen können fliegen oder mühelos im Wasser weite Strecken zurücklegen – das macht die Insekten so gefährlich.

Biss der Feuerameise kann tödlich enden

„Feuerameisen zählen zu den giftigsten Ameisen der Welt. Sie beißen und hinterlassen ihr Gift unter der Haut. Das machen sie bis zu acht Mal hintereinander, meist kreisförmig. Das ist sehr schmerzhaft und das Gift zerstört die roten Blutkörperchen. Wenn man von vielen Feuerameisen angefallen wird, kann das auch tödlich sein. Auch viele Säugetiere sind Opfer der Ameisen geworden. Daher hat die Regierung ein umfangreiches Programm gestartet, um die Feuerameisen zu vernichten bzw. die Population stark einzudämmen“, sagt Dr. Bob im Interview mit RTL.

Was bedeutet das für die Dschungel-Stars?

Und was bedeutet die Ameisen-Invasion für die Kandidaten im Dschungelcamp? „Unser Natur-Experte beobachtet ganz genau, ob sich in dem Camp-Areal Feuerameisen angesiedelt haben. Bis jetzt sind keine entdeckt worden“, erklärt. Zwar wurden im Dschungelcamp noch keine Feuerameisen gesichtet – aber Experten haben das Produktionsgelände genau unter Kontrolle. Die 12 Stars können also ins Dschungelcamp einziehen. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 19. Januar 2024.