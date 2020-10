Bauer sucht Frau 2020: Temptation Island-Till Adam ist dabei!

Nanu, den kennen wir doch?! Till Adam war schon in einigen Dartingformaten zu sehen – darunter “Temptation Island”, “Love Island” und “Die Bachelorette”, wo er um das Herz von Alisa Persch kämpfte. Der Hottie sucht bei “Bauer sucht Frau” erneut die große Liebe.

Till Adam hat schon zahlreiche Erfahrungen in Kuppelshows gemacht und suchte schon oft die große Liebe im TV – dabei blieb er jedoch meist erfolglos. Doch nun wagt der 31-jährige Bademeister aus Kiel einen neuen Anlauf und versucht sein Liebes-Glück in der neuen Staffel von “Bauer sucht Frau”.

Kaum ist er auf ihrem Hof angereist will Denise sofort wissen, woran sie ist: “Ich habe mitgekriegt, dass du schon bei einigen Dating-Shows mitgemacht hast. Das hat bei mir für ein bisschen Unruhe gesorgt“. Die 32-Jährige will wissen, ob Till an ihr oder am Fame, den er durch einen Auftritt bei „Bauer sucht Frau“ garantiert bekommt, interessiert ist. Till versucht zu erklären: „Ich habe mich aber für keine einzige der Sendungen selber beworben, sondern wurde immer angeschrieben. ,Bauer sucht Frau‘ ist die einzige Sendung, für die ich mich beworben habe, als ich dich gesehen habe!”

Denise ist skeptisch bei Till

Denise bleibt skeptisch: “Mir hat sich halt die Frage gestellt, was will so einer bei mir auf dem Hof. Ich suche ja jemanden, der später hier mit mir auf dem Hof ist und mithilft!“ Da zieht Till ein echtes Ass aus dem Ärmel: “Ich bin quasi selber auf einem Bauernhof aufgewachsen. Meine Eltern hatten viele Tiere im Garten, mein Vater hatte sogar Pferde und ich selber habe Tauben gezüchtet.“ Hat Till mit dieser überraschenden Aussage Denise überzeugt oder erobern eher Sascha (29, Zeitsoldat aus dem Landkreis Göttingen) oder Nils (25, Landwirt aus Rendsburg-Eckernförde) das Herz der Bio-Bäuerin? RTL zeigt die neue Staffel von “Bauer sucht Frau” ab dem 26. Oktober 2020 immer montags um 20:15 Uhr.

Die Folgen von “Bauer sucht Frau” kannst du auch online HIER bei TVNOW schauen*

*Affiliate Link