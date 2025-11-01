Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    Sport

    Baseball-Star Yoervis Medina (†37) stirbt an Herzinfarkt im Auto

    gepostet am

    Yoervis Medina
    IMAGO / Newscom World

    Yoervis Medina ist tot. Der ehemalige Baseball-Star ist im Alter von nur 37 Jahren verstorben. Während der Autofahrt soll er einen Herzinfarkt erlitten haben. 

    In seiner Heimat Naguanagua (Venezuela) war Yoervis Medina mit seinem Wagen unterwegs. Er erlitt einen Herzinfarkt und hat anschließend die Kontrolle über sein Auto verloren, wie der Radiosender Radio America berichtet. Er raste auf einen Parkplatz eines Shoppingcenters und krachte dort in andere Fahrzeuge. Es soll offenbar keine weiteren Verletzten gegeben haben.

    „Wir sind traurig über den Tod des ehemaligen Mariners-Pitchers Yoervis Medina“

    Sein ehemaliges Baseball-Team, die Seattle Mariners, meldeten sich auf der Plattform X in einem Statement zu Wort: „Wir sind traurig über den Tod des ehemaligen Mariners-Pitchers Yoervis Medina. Wir sprechen seiner Familie und seinen Freunden unser tiefstes Beileid aus.“

    Hund im Auto
    Hund bei Hitze im Auto gelassen: Darf man die Scheibe einschlagen, um ihn zu retten?

    Auch ein Tochterunternehmen der Mariners, das Minor-League-Team Everett AquaSox, bekundeten ihre Trauer. „Traurige Nachrichten aus Venezuela: Der ehemalige AquaSox-Pitcher Yoervis Medina ist im Alter von 37 Jahren verstorben. […] Ruhe in Frieden“, heißt es in dem Post. Die Familie des Sportlers hat sich bisher nicht zu Wort gemeldet.

    Die Karriere von Yoervis Medina begann im Jahr 2005. Dort erhielt er einen Vertrag als Amateur-Free-Agent bei den Mariners. Für die AquaSox stand er ab dem Jahr 2010 als Pitcher auf dem Spielfeld und in Seattle feierte er drei Jahre später sein Debüt. Danach folgten weitere Stationen bei den Chicago Cubs, Pittsburgh Pirates sowie Philadelphia Phillies.

    In this article:, ,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023