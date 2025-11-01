Baseball-Star Yoervis Medina (†37) stirbt an Herzinfarkt im Auto

Yoervis Medina ist tot. Der ehemalige Baseball-Star ist im Alter von nur 37 Jahren verstorben. Während der Autofahrt soll er einen Herzinfarkt erlitten haben.

In seiner Heimat Naguanagua (Venezuela) war Yoervis Medina mit seinem Wagen unterwegs. Er erlitt einen Herzinfarkt und hat anschließend die Kontrolle über sein Auto verloren, wie der Radiosender Radio America berichtet. Er raste auf einen Parkplatz eines Shoppingcenters und krachte dort in andere Fahrzeuge. Es soll offenbar keine weiteren Verletzten gegeben haben.

„Wir sind traurig über den Tod des ehemaligen Mariners-Pitchers Yoervis Medina“

Sein ehemaliges Baseball-Team, die Seattle Mariners, meldeten sich auf der Plattform X in einem Statement zu Wort: „Wir sind traurig über den Tod des ehemaligen Mariners-Pitchers Yoervis Medina. Wir sprechen seiner Familie und seinen Freunden unser tiefstes Beileid aus.“

Auch ein Tochterunternehmen der Mariners, das Minor-League-Team Everett AquaSox, bekundeten ihre Trauer. „Traurige Nachrichten aus Venezuela: Der ehemalige AquaSox-Pitcher Yoervis Medina ist im Alter von 37 Jahren verstorben. […] Ruhe in Frieden“, heißt es in dem Post. Die Familie des Sportlers hat sich bisher nicht zu Wort gemeldet.

Die Karriere von Yoervis Medina begann im Jahr 2005. Dort erhielt er einen Vertrag als Amateur-Free-Agent bei den Mariners. Für die AquaSox stand er ab dem Jahr 2010 als Pitcher auf dem Spielfeld und in Seattle feierte er drei Jahre später sein Debüt. Danach folgten weitere Stationen bei den Chicago Cubs, Pittsburgh Pirates sowie Philadelphia Phillies.