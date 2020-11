Es ist ein extrem großer Erfolg für eine nicht englischsprachige Serie: “Barbaren” knackt den aktuellen Streaming-Rekord innerhalb der ersten vier Wochen! Mehr als 37 Millionen Haushalte haben die Serie binnen eines Monat geschaut – keine andere Serie, im nicht englischen Bereich, hat das geschafft.

Seit dem 23. Oktober läuft die Actionserie beim Streaming-Anbieter Netflix. Und seitdem läuft es ziemlich gut! Nicht nur die Aufzuzahlen – mit über 37 Millionen – sprechen seither für sich. Auch die Rezensionen auf verschiedensten Social-Media-Plattformen macht “Barbaren” zu einer der aktuellsten Serien überhaupt. Nicht, dass sich die gute Resonanz auf die deutschsprachigen Länder reduzieren würde – weltweit sorgt die Serie für positives Aufsehen.

“Barbaren” auf Platz 1

Bislang war die mexikanische Serie „Dunkle Leidenschaft“ (Originaltitel: „Oscuro deseo“) die Nummer eins. Hier wird innerhalb der ersten vier Wochen gerechnet – denn auf die kommt es an. Doch “Dunkle Leidenschaft” kam nur auf 35 Millionen Views – zwei Millionen weniger als “Barbaren”. Gedreht wurde die Serie in Budapest mit Laurence Rupp als Arminius/Hermann, Jeanne Goursaud als Thusnelda und David Schütter als Folkwin Wolfspeer in den Hauptrollen.

Schauspielerin konnte kein Blut sehen

Eigentlich könnte man meinen man müsste als Schauspieler/in einer brutalen Actionserie Blut sehen können – doch Jeanne Goursaud war da anders: "Ich kann eigentlich sowohl privat als auch in Filmen Blut nur sehr schlecht sehen. Ich muss aber sagen, dass ich beim Drehen dabei war und jetzt weiß, dass das nur aus einer Flasche geschossen kommt oder ein Assistent einen abgehackten falschen Kopf von A nach B transportiert. Seitdem bin ich eigentlich ganz okay damit." Wenigstens ging die Angst während des Drehs vorbei!