Bald Schluss? Silvia Wollny spricht über TV-Aus!

In diesem Tagen feiert RTLZWEI sein 30-jähriges Jubiläum. Die Kult-Soap „Die Wollnys“ gehören zur DNA des Senders. Seit mehr als zehn Jahren flimmert das erfolgreiche Format über die Bildschirme. Nun äußert sich Silvia Wollny zum Aus ihrer TV-Show.

Die Wollnys sind die bekannteste Großfamilie im TV. Seit mehr als zehn Jahren begeistern sie Millionen TV-Zuschauer. In der Show habe es zahlreiche Highlights gegeben. „Aber wenn ich so an die gesamte Zeit denke, dann würde ich unseren Umzug nach Ratheim und Peters und Sarafinas Hochzeit, die auch fürs TV begleitet wurde, nennen“, sagt Silvia Wollny laut RTLZWEI.

Das war der schönste Moment von Silvia Wollny

Und was war ihr schönster Moment? „Da habe ich gemerkt, dass echt viele die Sendung gucken und dass die Leute uns auch mögen. Und die erste Folge ‚Die Wollnys‘ im TV zu gucken, das weiß ich auch noch ganz genau, war eine tolle Erfahrung, die man gar nicht beschreiben kann“, so die 58-Jährige. RTLZWEI ist ihre TV-Heimat und verdankt dem Sender viel. „Ich verbinde damit, meine TV-Heimat und viele schöne Momente, die wir als Familie zum Glück aufgezeichnet haben und immer wieder anschauen können – seien es tolle oder auch emotionale Geschichten“, verriet Silvia Wollny.

Ein Ende der Show ist unvorstellbar – auch deshalb, weil die Sendung gute Quoten einfährt. Im Interview wird sie dennoch gefragt: „Wie sähe dein Alltag wohl heute ohne die TV-Sendung aus? Kannst du dir das überhaupt vorstellen?“ Silvia Wollny antwortet darauf: „Wirklich vorstellen kann ich mir das tatsächlich nicht. Wir werden ja sehr oft von den Kameras begleitet und das schon seit vielen Jahren. Unser Leben sähe heute wahrscheinlich ähnlich aus, nur, dass wir unsere Geschichten nicht mit Fans teilen würden.“ Ein Ende der Wollnys ist wohl noch lange nicht in Sicht… RTLZWEI zeigt „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Die Wollnys: Unerwartete Nachricht für die TV-Familie!