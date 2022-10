Bänderriss und Corona: Diese Stars fallen bei Skate Fever aus!

Erst in der vergangenen Woche ist die neue Show „Skate Fever – Stars auf Rollschuhen“ gestartet. Doch schon in der zweiten Episode können einige Promis krankheitsbedingt nicht antreten.

In der zweiten Folge „Skate Fever – Stars auf Rollschuhen“ geht es hoch her. Nicht alle Promis können antreten – Linda Nobats Fußverletzung entpuppt sich als Bänderriss und bedeutet für sie das komplette Show-Aus. Ersatz steht schon parat: Tara Tabitha springt ein und tanzt ab sofort an Thomas Ruppraths Seite. Die unterhaltsame Österreicherin bringt genug Siegeswillen mit und gibt von Anfang an alles, um den Trainingsvorsprung der anderen aufzuholen.

Gülcan Kamps und Janine Pink können nicht antreten

Doch damit nicht genug, auch Gülcan Kamps und Janine Pink fallen krankheitsbedingt aus, und so müssen Walter „Waldi“ Lehnertz und Prince Damien ausnahmsweise mit ihren Coaches antreten. Zwar ist Klaudia Giez wieder fit, doch durch ihre Krankheit konnte sie nicht trainieren und so legt Adriano eine mitreißende Solo-Performance auf´s Parkett. Bei der Challenge kann sie ihren Tanzpartner dann wieder unterstützen.

Am Ende wird es richtig spannend – zwei Teams müssen um das Weiterkommen bangen. Gisele Oppermann und Thorsten Legat sowie Waldi und sein Coach Edd liegen gleich auf – doch die Punkte der Jury zählen mehr als die Punkte der Challenge. Und da Waldi die Jury mehr überzeugen konnte, müssen somit Gisele und Thorsten als erstes Paar die Show verlassen. Den Tagessieg holt sich Prince Damien, der zwar ohne Gülcan Kamps antreten musste, aber mit seiner Darbietung zu Taylor Swifts „Shake it Off“ die meisten Punkte holte. Die neue Folge von „Skate Fever – Stars auf Rollschuhen“ zeigt RTLZWEI am Montag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Skate Fever: Diese Stars wagen sich auf die Rollschuhe