Bad Santa: Das macht Brett Kelly alias Thurman Merman heute

Nicht jeder Weihnachtsfilm besteht aus Romantik und Liebe – dennoch kann es sehr unterhaltend sein. Das beste Beispiel ist dafür die Filmreihe von Bad Santa. Was macht eigentlich der Schauspieler Brett Kelly heute? Er spielte nämlich damals den kleinen 8-jährigen Thurman Merman. Das ist allerdings schon 17 Jahre her.

Die beiden Filme „Bad Santa“ und „Bad Santa 2“ sind echt nicht das klassische Beispiel für einen Weihnachtsfilm. Dennoch waren die Filme erfolgreich – vielleicht weil sie eben so anders sind? Die Kritiken zu den Filmen fielen echt gut aus. Aber was wurde eigentlich aus Brett Kelly, welcher den kleinen Jungen gespielt hatte?

Das ist Brett Kelly

Der Schauspieler wurde am 30. Oktober 1993 in der kanadischen Metropole Vancouver geboren und spielte in sehr vielen Filmen mit. Seine Karriere als Schauspieler begann nämlich schon mit acht Jahren. Sein Debüt feierte er in dem Film „Stirb später, Liebling“. Aber auch in Fernsehserien wie „Dead Like Me – So gut wie tot“ spielte er mit. Seine größten Rollen waren in „Supernatural“ und in beiden Teilen von „Bad Santa“. Doch was macht er eigentlich heute? Ist er immer noch als Schauspieler tätig? Immerhin schaffte er nie seinen ganz großen Durchbruch.

Das macht der Schauspieler heute

Über den heute 28-Jährigen ist gar nicht so viel bekannt. Zwischenzeitlich hat er sogar die Schauspielerei an den Nagel gehangen und damit aufgehört. Allerdings kam er wieder zurück, als er wegen der Rolle des Thurman Merman in „Bad Santa 2" angefragt wurde. So war er also von 2011 bis 2015 nicht aktiv. Seitdem er jedoch wieder vor der Kamera steht, ist er auch weiterhin in Rollen zu sehen – und das sogar während Corona-Zeit. Das ist schon etwas Besonderes, denn viele Produktionen wurden erst mal auf Eis gelegt. So sieht man ihn aktuell in der Fernsehserie „Family Law".