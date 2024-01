Bachelors 2024: Wer ist raus? Diese Ladys müssen gehen!

Auf die Bachelors und ihre 21 Herzdamen warten die ersten Dates und die ersten Dramen – die Achterbahnfahrt der Gefühle ist in Woche 2 also bereits in vollem Gange. „Dass es zwei Bachelors gibt, das macht die Sache natürlich nicht einfacher“, stellt Nadia fest – dabei hat das Liebeskarussell gerade erst angefangen, sich zu drehen.

Nachdem die Frauen ihre Villa bezogen haben, freuen sich zwei von ihnen auf das erste Date. Während Leonie von Sebastian zu einem Yachtausflug eingeladen wird, geht es für Dennis und Rebecca per Hubschrauber auf einen Rundflug über Kapstadt. Dabei wird es schnell emotional, der 30-Jährige erzählt ihr von seinem inzwischen verstorbenen Großvater, der sein bester Freund war. Dennis unter Tränen: „Ja, ich glaube, der sieht mir gerade zu und ist sehr stolz auf mich.“

Auch bei Sebastian und Leonie scheint das Eis schnell gebrochen. „Der Gedanke, sie zu küssen, war zu oft in meinem Kopf“, schmunzelt der Hamburger. Ob er den ersten Schritt schließlich wagt? Zurück in der Ladysvilla wollen die Frauen Details. Doch nicht alle freuen sich mit Leonie, Laura S.: „Wenn ich ihr ins Gesicht gucke, kriege ich schlechte Laune.“ Derweil nutzen auch die Bachelors die Gelegenheit, ihre Dates gemeinsam Revue passieren zu lassen. „Ich find´s super, dass ich mich mit Dennis so gut austauschen kann. Das ist viel wert“, freut sich Sebastian über den Support in der Männervilla. Gemeinsam entscheiden sie schließlich, welche Frauen mit aufs erste Gruppedate dürfen.

„Heute erwartet euch ein Abenteuer, das eure wildesten Träume übertreffen wird“ – ein Rendezvous mit den Big Five. Für acht Mädels geht es mit den Bachelors auf Safari. Doch die Männer nutzen die Gelegenheit auch für Gespräche unter vier Augen. So nimmt Sebastian sich etwa Larissa zur Seite, die ihm gesteht: „Ich hatte am Anfang tatsächlich Sorge, dass du zu ruhig sein könntest.“ Ob er sie heute vom Gegenteil überzeugen kann?

Diese Single-Damen müssen gehen

Nach einer aufregenden Woche steht schließlich die zweite Nacht der Rosen bevor – in der die Karten noch einmal neu gemischt werden. So hat Laura S. – eigentlich Team Sebastian – ein Gespräch mit Dennis, das für sie alles verändert: „Dennis finde ich sehr extrovertiert, sehr lustig und da habe ich direkt so eine sexuelle Anziehung gehabt.“ Und weiter: „Ich hab das Team gewechselt!“ Ist der Konkurrenzkampf unter den Männern damit offiziell eröffnet? Die ersten Ladys mussten die Villa verlassen: Keine Rose gab es dieses Mal für Bianca, die von Dennis nach Südafrika eingeladen wurde. Auch Sebastian musste sich von einer Kandidatin trennen: Laura D. hat ebenfalls keine Rose am Ende der Sendung erhalten.