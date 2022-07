Bachelorette 2022: Sechs Männer hoffen auf vier Dreamdates

Sechs Männer und die Qual der Wahl: Ein letztes Mal lädt die Bachelorette zum gemeinsamen Brunch in Phuket, um auf die letzten Wochen anzustoßen – und gleichzeitig die letzte Etappe der aufregenden Liebesreise einzuläuten.

Die Dreamdates stehen bevor und noch ahnen die Männer nicht, dass Sharon in Phuket nicht zum letzten Gruppendate geladen hat, sondern es direkt ernst wird. In Einzelgesprächen richtet sie noch einmal ganz persönliche Worte an Lukas, Tom, Jan, Alex, Emanuell und Steffen und teilt ihnen ihre Entscheidung mit: Wen schickt die schöne Junggesellin nach Hause und welche vier Herren dürfen sich in den Dreamdates auf Zeit zu zweit freuen?

In Bangkok schlägt die Bachelorette das letzte Kapitel ihrer ganz persönlichen Liebesgeschichte auf. Während sie Thailands pulsierende Hauptstadt mit dem einen Mann von oben per Heli erkundet, geht es beim zweiten Dreamdate aufs Wasser. Aber auch der nötige Adrenalinkick darf nicht fehlen: Beim Skydiving und Houserunning kommen die Bachelorette und ihre Auserwählten an ihre Grenzen – Erlebnisse, die zusammenschweißen. Doch auch romantische Momente, intensive Gespräche und leidenschaftliche Küsse kommen nicht zu kurz – eine emotionale Achterbahn der Gefühle.

Welche Männer dürfen zu den Dreamdates?

Vier Dreamdates mit vier unterschiedlichen Männern, die Sharon alle auf ihre Art und Weise den Kopf verdreht haben. Von der Zeit zu zweit hat sich die Bachelorette vor allem erhofft, letzte Fragezeichen auszuräumen, um die nächste, wichtige Entscheidung treffen zu können. Aber hat sie nach vier so magischen Dates wirklich mehr Klarheit oder herrscht danach doch noch mehr Gefühlchaos? Für einen weiteren Mann endet die Reise schließlich in der 7. Nacht der Rosen – ein überraschendes vorzeitiges Aus, das ihn wie ein Schlag ins Gesicht trifft. Wer sind dagegen die Glücklichen, die bei einem letzten Gruppendate die Liebsten der Bachelorette kennenlernen dürfen, ehe sie schließlich ihre alles entscheidende letzte Rose vergibt?