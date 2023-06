Bachelorette-Kandidat Alexander Runow suchte bei First Dates die Liebe!

Jennifer Saro hat bei „Die Bachelorette“ die Qual der Wahl! In der neuen Staffel der Kuppelshow verteilt die Beauty die Rosen. Unter den 18 Kandidaten will die Rosen-Lady ihren Mr. Right finden. Zu den Single-Boys gehört auch Alexander Runow. Der Hottie nahm bereits bei „First Dates“ teil.

Alexander Runow aus Mannheim wünscht sich endlich wieder eine Frau an seiner Seite. Ob das bald Jennifer Saro sein wird? Im Interview mit RTL hat der Koch verraten, worauf er beim ersten Treffen mit der Rosenlady achtet. „Auf ihr Lächeln, ihre Ausstrahlung“, meint der 27-Jährige. Optisch hat der Hottie von seiner Traumfrau keine konkreten Vorstellungen: „Sie sollte vor allem aussehen wie sie selbst.“

Daran scheiterten die Beziehungen von Alexander Runow

Bisher hatte der Hottie noch nicht ganz so viel Glück in der Liebe. Der „Bachelorette“-Kandidat hat auch verraten, weshalb seine ehemaligen Beziehungen in die Brüche gegangen sind. „Meine bisherigen Beziehungen sind daran gescheitert, dass ich einfach nicht ich sein konnte“, so Alexander Runow. Mit seiner offenen und selbstsicheren Art will der Jennifer Saro jedenfalls um den Finger wickeln.

Für Alexander Runow ist es nicht das erste TV-Format. Denn im vergangenen Jahr nahm der 27-Jährige in der Show „First Dates“ teil und suchte dort seine große Liebe. Mit Singlelady Jana hat es in dem Format zwar nicht geklappt, aber dafür flogen bei Kandidatin Janice die Funken. Eine richtige Beziehung wurde daraus aber nicht – mehr als ein Urlaubsflirt war nicht drin. Ob mit Jennifer Saro mehr draus werden könnte? Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 12. Juli 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Jennifer Saro: So viele Beziehungen hatte die Bachelorette schon!