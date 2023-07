Bachelorette 2023: Wo ist die Villa? HIER ist der Drehort!

Jennifer Saro ist die neue Bachelorette! Dir Rosenlady will in der RTL-Show ihren Mr. Right finden und hat die Qual der Wahl. Denn 18 Single-Boys kämpfen um das Herz der 27-Jährigen. Die Kandidaten werden in einer Villa untergebracht – doch wo befindet sich eigentlich der Drehort? KUKKSI lüftet das Geheimnis.

Content Creatorin, frischgebackene Mama und Sportskanone – Powerfrau Jennifer Saro verteilt in der 10. Staffel „Die Bachelorette“ die heißbegehrten Rosen. „Manchmal ein bisschen zu ehrlich, tollpatschig und fürsorglich“,beschreibt sich die 27-Jährige im Interview mit RTL. Als Mutter ihres Sohnes und jetzt auch Bachelorette möchte sie außerdem ein Vorbild sein: „Ich freue mich sehr, dass ich diese Rolle einnehmen darf und dass ich Frauen in derselben Position zeigen kann, dass man eine begehrenswerte Frau ist und dass das Leben nicht vorbei ist, nur weil man ein Kind bekommen hat. Man ist nicht nur noch Mama, sondern immer noch eine Frau.“

In den vergangenen Jahren hatte Jennifer Saro kein Glück in der Liebe. Bei ihrem künftigen Partner sind ihr Ehrlichkeit, Fürsorglichkeit und Intelligenz besonders wichtig. Ihr größter Lebenstraum ist es, „glücklich zu sein, egal wie banal es klingt, aber das ist wirklich das Wichtigste. Man muss es jeden Tag wieder üben. Wenn du morgens aufstehst und dich auf den Tag freust, dann hast du alles im Leben geschafft“, so die Bachelorette. Die 27-Jährige hat auch verraten, was sie an Männern beeindruckt: „Mit Selbstbewusstsein. Und zwar nicht das Gespielte, dass man immer laut sein muss, das meine ich nicht. Sondern diese Ruhe, die manche Menschen ausstrahlen, weil sie einfach wissen, wer sie sind, was sie erlebt haben, was sie können, was sie nicht können und das finde ich einfach sehr attraktiv.“

Wo ist die Villa? HIER wurde „Die Bachelorette“ gedreht

Dass die neue Staffel von „Die Bachelorette“ in Thailand gedreht wurde, war bereits bekannt. Doch wo genau war bisher ein Geheimnis! KUKKSI hat bei RTL nachgefragt. Der Sender bestätigte, dass die Villa in der Nähe von Phuket liegt. Es handelt sich dabei um die größte Insel des Landes, welche vor allem für ihre traumhaften Buchten, weißen Sandstränden sowie lebendige Promenaden bekannt ist. Für Touristen ist die Insel ein absolutes Paradies und bietet alles für einen unvergesslichen Urlaub. Der Mai Khao Beach ist mit 10 Kilometern der längste Strand in Phuket. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören unter anderem der Sunday Walking Street Market, Phuket Weekend Night Market oder Old Phuket Town, welche der historische Stadtteil von Phuket Stadt ist. Sehenswert ist definitiv auch der buddhistische Tempel Wat Chalong oder Thanon Bangla, welche die berühmteste Straße der Ortschaft Patong ist. Der Karon View Point wird auch als „Der Berg der drei Strände“ bezeichnet. Der Rang Hill View Point ist der berühmteste Aussichtspunkt in Phuket.

Die Insel ist eine echte Traumkulisse für Flitterwochen. Und natürlich für Dates! Hier befindet sich die Villa, wo Jennifer Saro in der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ auf die Single-Boys treffen wird und diese näher kennenlernt. Phuket bietet für Ausflüge und romantische Dates die beste Kulisse. Auf der Insel wird Jennifer Saro ihren Mr. Right finden – aber für den wird sich die 27-Jährige am Ende entscheiden? Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigen RTL und RTL+ ab dem 12. Juli 2023 immer mittwochs um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Bachelorette 2023: Jennifer Saro, Kandidaten, Sendezeiten, Stream & Drehort – alle Infos zur Staffel!