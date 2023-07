Bachelorette 2023: Wer ist raus? Wer ist noch dabei?

18 Single-Männer wollen nur Eine – und zwar Jennifer Saro! Die Rosenlady verteilt in der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ die Blumen. In jeder Folge müssen einige Kandidaten ihre Koffer packen. KUKKSI verrät, welche Teilnehmer bereits ausgeschieden sind.

Am 12. Juli startet die Jubiläums-Staffel von „Die Bachelorette“ bei RTL – und zwar mit einer ganz besonderen Single-Lady: Powerfrau Jennifer Saro geht in Thailand auf die Suche nach der großen Liebe und hat dabei die Qual der Wahl aus 18 heißen Männern. Dabei ist das Herz der 27-jährigen Wahl-Berlinerin schon längst an einen Mann vergeben – und der begleitet sie sogar auf dieses emotionale Abenteuer. Es handelt sich dabei um ihren Sohn. Dennoch wünscht sich die Beauty eine Beziehung und wagt bei „Die Bachelorette“ deshalb ihr ganz persönliches Liebesabenteuer.

Diese Kandidaten sind dabei

Diese Kandidaten sind ausgeschieden

Folge 1: Erfahrt ihr nach der TV-Ausstrahlung.

Die wichtigsten Infos zu Jennifer Saro

„Ich werde keine Bachelorette, wie es die anderen waren“, verspricht Jennifer Saro. „Ich möchte die volle Ladung an allem erleben. Ich will Action, ich will Spaß, ich will Romantik. Einfach alles“, sagt die 27-Jährige. Ihr Sohn Keksi durfte auch in Thailand nicht fehlen. „Ich freu mich unfassbar, dass ich die erste Bachelorette sein darf, die auch alleinerziehende Mama ist“, erzählt die Schönheit. Jennifer Saro arbeitet als Content Creatorin und wohnt in Berlin. „Manchmal ein bisschen zu ehrlich, tollpatschig und fürsorglich“, beschreibt sie sich selbst. Jennifer Saro will auch ein Vorbild sein. „Ich freue mich sehr, dass ich diese Rolle einnehmen darf und dass ich Frauen in derselben Position zeigen kann, dass man eine begehrenswerte Frau ist und dass das Leben nicht vorbei ist, nur weil man ein Kind bekommen hat. Man ist nicht nur noch Mama, sondern immer noch eine Frau“, sagt sie im Interview mit RTL. Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ online abrufbar. Schon gelesen? Jennifer Saro: Die Bachelorette wünscht sich weitere Kinder!