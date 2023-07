Bachelorette 2023: Wer ist raus? Diese Kandidaten fliegen in Folge 2!

16 Männer kämpfen in der aktuellen Staffel von „Die Bachelorette“ um Jennifer Saro. „Ich bin diese Woche richtig mutig. Ich lass mich drauf ein, ich lass mich treiben und gucke, was passiert“, sagt die 27-Jährige. Am Ende der Show mussten wieder zwei Kandidaten ihre Koffer packen.

Jennifer Saro lernt die Single-Boys bei romantischen Dates näher kennen. Während die 27-Jährige von einigen Kandidaten ziemlich beeindruckt ist, konnten andere die Beauty nicht ganz überzeugen – so mussten bereits in der ersten „Nacht der Rosen“ gleich zwei Männer die Villa schon wieder verlassen. In der zweiten Folge kam es wieder zu romantischen Dates in einer traumhaften Kulisse – so konnte beispielsweise Jesaia ein Einzeldate mit Jennifer Saro ergattern.

Jennifer Saro hat einen emotionalen Brief von ihrem Sohn erhalten. Eine Freundin passt auf den Sprössling während der Dreharbeiten auf. Sie überreichte der Rosenkavalierin ein kleines Büchlein – darin befand sich ein Brief von ihrem Sohn. „Liebe Mama, du bist heute zur Tür raus, denn für dich beginnt heute ein großes Abenteuer. Ich bin ein bisschen traurig, dass wir in den nächsten Wochen nicht ganz so viel Zeit wie sonst miteinander verbringen. Aber umso mehr freue ich mich, dass du dich traust, so einen tollen Schritt zu gehen“, las die 27-Jährige vor. Und weiter: „Die Worte waren sehr schön, haben mich auch beruhigt und haben mir Kraft gegeben.“

Diese Kandidaten müssen ihre Koffer packen

In der zweiten „Nacht der Rosen“ stand Jennifer Saro wieder vor einer schwierigen Entscheidung. Denn die Rosenlady hatte die Qual der Wahl und musste zwei Kandidaten nach Hause schicken.Julian und Mike haben keine Rose erhalten und müssen somit die Villa in Thailand wieder verlassen. Die anderen Jungs buhlen in der kommenden Folge weiter um die Single-Lady. Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ online abrufbar. Schon gelesen? Jennifer Saro: Die Bachelorette wünscht sich weitere Kinder!