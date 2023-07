Bachelorette 2023: Wer ist raus? Diese Kandidaten fliegen in Folge 1!

Am Mittwochabend lief die erste Folge von „Die Bachelorette“ bei RTL. Jennifer Saro traf erstmals auf die Single-Boys, welche in der neuen Staffel um die Beauty buhlen. Doch schon zum Auftakt mussten gleich einige Kandidaten wieder ihre Koffer packen.

Jennifer Saro ist nach einigen Jahren wieder für eine Beziehung bereit. „Ich bin seit fast fünf Jahren Single. Davor war ich in einer langen Beziehung. In den ersten Jahren danach wollte ich mich erstmal selbst finden. Ich habe mich zunächst sehr auf meine Karriere konzentriert und nach dem Studium einen Job angefangen. Nebenbei hatte ich auch noch viel bei Instagram und YouTube gemacht, was auch sehr viel Arbeit war“, sagt die 27-Jährige im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Kandidat Fynn war bereits bei „First Dates“

Die „Bachelorette“ traf auf die Kandidaten – so auch auf Fynn. Der Hottie hat bereits in der Show „First Dates“ nach der Liebe gesucht und macht daraus auch kein Geheimnis. „Für dich ist es ja auch nicht das erste Mal – ich hab dich nämlich schon mal gesehen“, sagt Jennifer Saro im Einzelgespräch zu ihm. Deshalb wollte der Lüneburger auch offen mit der 27-Jährigen darüber reden. „Das ist der Grund, warum ich mit dir reden will, man wird ja meistens irgendwie so abgestempelt“, so Fynn. Die YouTuberin zeigt sich beeindruckt: „Ich bin ja ein Fan von ehrlich und direkt. […] Er hätte ja auch pokern können und darauf setzen können, dass ich die Show nicht gesehen habe.“

Diese Kandidaten bekommen keine Rose

Und auch auf ein Tinder-Date traf die Bachelorette in der Show. Denn Kandidat Oguzhan hat Jennifer Saro vor einigen Jahren schon mal getroffen. Am Ende der Folge stand die erste Nacht der Rosen an: Die 27-Jährige musste entscheiden, welche Kandidaten bei ihr überhaupt nicht punkten kann. Für Thomas und Tim hat es nicht gereicht – die Boys müssen kurz nach dem Auftakt die Show schon wieder verlassen. Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ online abrufbar. Schon gelesen? Jennifer Saro: Die Bachelorette wünscht sich weitere Kinder!