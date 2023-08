Bachelorette 2023: Sperma-Beichte von Kandidat Gianluca!

In der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ konnte Jennifer Saro die Single-Boys in den vergangenen Wochen näher kennenlernen. Nach und nach kommen auch immer mehr Geheimnisse ans Licht – so gibt es jetzt auch eine krasse Sperma-Beichte eines Kandidaten.

Ein versautes Trinkspiel, ziemlich Alkohol und viele Single-Boys – das kann doch eigentlich nicht gut gehen. Bei „Die Bachelorette“ ist genau das aber der Fall. Da kann schon das ein oder andere Geheimnis ans Licht kommen – so auch bei Kandidat Gianluca. Denn der Hottie gibt zu, sein eigenes Sperma probiert zu haben.

Gianluca hat sein eigenes Sperma probiert

„Ich habe nie mein eigenes Sperma probiert“, lautet bei dem Spiel die Frage aller Fragen. Daraufhin nippt der 27-Jährige an seinem Weinglas – es müssen nur die trinken, die es schon mal probiert haben. Damit hat sich der 27-Jährige verraten. Die anderen Kandidaten sind fassungslos und können nicht glauben, dass Gianluca sein eigenes Sperma probiert hat.

In der Villa bricht Gelächter aus. „Ihr seid so gemein, wirklich“, gesteht Gianluca später. Der 27-Jährige hat auf die Frage offen reagiert – das kommt bei der Netzgemeinde auch gut an und zollt Respekt bei vielen Usern. Wie darauf aber wohl Jennifer Saro reagieren wird? Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ online abrufbar. Schon gelesen? Jennifer Saro: Die Bachelorette wünscht sich weitere Kinder!