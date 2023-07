Bachelorette 2023: So läuft das erste Aufeinandertreffen zwischen Jennifer Saro und den Single-Boys!

Das Liebesabenteuer beginnt! RTL zeigt ab dem kommenden Mittwoch die neue Staffel von „Die Bachelorette“. Jennifer Saro trifft dann erstmals auf die Single-Boys. Darunter befindet sich auch ein ehemaliges Tinder-Date.

„Ich werde keine Bachelorette, wie es die anderen waren“ verspricht die schöne Rosenlady Jennifer Saro. 27 Jahre jung, alleinerziehende Mama eines kleinen Sohnes – und mehr als bereit für das Liebesabenteuer ihres Lebens: „Ich möchte die volle Ladung an allem erleben. Ich will Action, ich will Spaß, ich will Romantik. Einfach alles.“ Dass es am Ende ein Happy End gibt, davon ist die Wahl-Berlinerin, die seit fast fünf Jahren Single ist, überzeugt: „Ich hab das schon manifestiert: Ich werde in ein paar Wochen einen Freund haben.“

Nach Thailand reist Jenny nicht allein. Mit dabei hat sie den wichtigsten Mann in ihrem Leben: ihren knapp einjährigen Sohn, den sie liebevoll Keksi nennt. „Ich freu mich unfassbar, dass ich die erste Bachelorette sein darf, die auch alleinerziehende Mama ist.“ Und weiter: „Ich finde, das sendet eine Botschaft an alle anderen alleinerziehenden Mamas.“

Derweil bereiten sich die 18 Singlemänner auf das erste Aufeinandertreffen vor. Eher schüchtern oder selbstbewusst, blond oder brünett, Koch oder Key Account Manager: Jenny hat die Qual der Wahl – und kann es kaum erwarten, dass die Nacht der Rosen endlich beginnt: „Ich will dieses Bauchkribbeln, ich will diese Nervosität ein bisschen. Ich bin bereit“.

Jennifer Saro trifft auf ehemaliges Tinder-Date

Was sie noch nicht ahnt: Es wird ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten geben – ein ehemaliges Tinderdate: „Kannst du dich eigentlich an mich erinnern? Wir haben uns vor sechs Jahren mal kennengelernt“, fragt er sie während der Nacht der Rosen geradeheraus. Wer ist es – und wird sie dem Mann eine zweite Chance geben? Welcher der anderen Boys verzaubert sie auf Anhieb? Und wen schickt die Rosenlady wieder nach Hause, bevor die Liebesreise richtig an Fahrt aufnimmt? Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ online abrufbar. Schon gelesen? Das ist der Grund: Darum hätte Jennifer Saro die Bachelorette fast abgesagt!