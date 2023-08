Bachelorette 2023: Sind Jennifer Saro und der Gewinner noch ein Paar?

In der diesjährigen Staffel von „Die Bachelorette“ buhlten 20 Single-Boys um Jennifer Saro. Doch am Ende ergatterte im Finale nur ein Mann die letzte Rose – es handelt sich dabei ausgerechnet um den Mann, welchen die Zuschauer*innen seit Beginn an als Favorit gesehen haben. Doch ist die 27-Jährige mit dem Gewinner eigentlich noch zusammen?

In Thailand hat Jennifer Saro bei „Die Bachelorette“ nach und nach kennengelernt. Einige konnten bei der Schönheit überhaupt nicht punkten, andere dafür umso mehr. Zu Beginn der Staffel hat die Bachelorette auch verraten, was ihr bei einem Mann besonders wichtig ist. „Ich schaue als Erstes auf die Zähne und was er für eine Ausstrahlung hat. Wirkt er selbstbewusst, ist er eher schüchtern oder auch, wie sein Auftreten ist – das sind Dinge, die man nicht immer beschreiben kann, aber man spürt sie einfach“, sagte Jennifer Saro im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Mit all diesen Punkten konnte einer am meisten überzeugen – und war Fynn Lukas Kunz. Denn er hat die letzte Rose der Schönheit bekommen und geht als Gewinner aus der Show. „Boah, mir ist das echt wichtig alles. Ich habe gemerkt, dass ich das sehr ernst meine. Und ich glaube, nein, ich glaube ist dumm. Ich weiß, dass ich mich in dich verliebt habe“, sagt er im Finale nach dem Einzeldate mit Jennifer Saro. Und sie meint: „Für mich war es das perfekte letzte Date, es gab keinen Moment, den ich mir besser und schöner hätte vorstellen können.“

Sind Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz noch zusammen?

Die Frage aller Fragen ist aber: Sind Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz noch ein Paar? Denn die Dreharbeiten in Thailand liegen bereits einige Monate zurück und in der Zeit kann viel passiert sein. Das Finale ist zwar bereits bei RTL+ verfügbar, aber die Wiedersehensshow noch nicht – diese werden die Zuschauer*innen nämlich erst nach dem Finale im TV sehen. Und dort wird dann auch das Geheimnis gelüftet, ob Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz noch ein Paar sind. Wenn es nach der Meinung der Fans geht, sind die beiden definitiv noch zusammen. Die neue Staffel von „Die Bachelorette" zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ online abrufbar.