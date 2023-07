Bachelorette 2023: Kuss-Eklat in der Nacht der Rosen!

Halbzeit bei „Die Bachelorette“: Jenny läutet Woche 4 auf ihrer Rosenreise ein. Doch bis zur Vergabe der alles entscheidenden letzten Rose hat sie alle Hände voll zu tun – denn noch kämpfen 14 Männer um ihr Herz. Wer wird es am Ende erobern? Das will die schöne Singlelady herausfinden und freut sich auf eine neue Datingwoche mit ihren Boys: „Es kann wieder losgehen“.

Gleich zu Beginn der Woche erhalten die Jungs unerwarteten Besuch von Popcorn – eine kleine Hundedame, die die heiß begehrte Einladung zum Gruppendate im Schlepptau hat. Markus, Adrian, Yannick, Fynn und Ozan sind die Glücklichen und dürfen gemeinsam mit Jenny und weiteren tierischen Begleitern einen Hunde-Agility-Parcour absolvieren. Wie geduldig sind die Männer? Wie fürsorglich? Genau das will die Bachelorette herausfinden und nutzt das Date zusätzlich, um in Gesprächen unter vier Augen mehr über sie zu erfahren. Ein Mann überrascht die 27-Jährige dabei so sehr, dass sie ihn ganz unerwartet einlädt, den Tag gemeinsam mit ihr ausklingen zu lassen. Es ist Adrian, der im weiteren Verlauf des Abends für weitere Überraschungen sorgt. „Dieses Date heute zeigt, dass sich alles – ALLES – ändern kann“, so Jenny.

Ob das für das nächste Date auch gilt? Tags drauf lädt sie Gianluca, Alex, Oli, André, David, Jesaia und Jesper nämlich zu einer Katamaran-Fahrt ein. Ausgelassene Stimmung und good vibes only – das ist Jenny heutiges Ziel: „Ich will den Kopf ein bisschen ausschalten“. Ein perfekter Tag mit einem perfekten Ende – zumindest für Gianluca. Denn er darf schließlich noch Zeit alleine mit der Bachelorette verbringen. Zieht der selbsternannte Romantiker nun alle Register?

Zwischen Ozan und Adrian kommt es zum Eklat

Die 4. Nacht der Rosen steht ganz im Zeichen der in Thailand traditionellen Fullmoonparty. Ist die Bachelorette zunächst noch voller Vorfreude, wendet sich das Blatt plötzlich. Nicht nur, dass ein Mann seine Reise vorzeitig freiwillig beendet, kommt es zwischen Ozan und Adrian zu einem Eklat – es geht um einen vermeintlichen Kuss. Die Bachelorette bekommt den Hahnenkampf hautnah mit und ist geschockt: „Es ist die 4. Nacht der Rosen. Und dass es schon so eskaliert … das kann ja noch lustig werden hier.“ Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ online abrufbar. Schon gelesen? Jennifer Saro: Die Bachelorette wünscht sich weitere Kinder!