Bachelorette 2023: Kandidat Oguzhan lüftet Tinder-Geheimnis von Jennifer Saro!

Die Rosen-Saison auf RTL ist wieder eröffnet! Denn die neue Staffel von „Die Bachelorette“ steht in den Startlöchern. Jennifer Saro ist die erste Rosenlady, welche sich als alleinerziehende Mama auf die Show einlässt. Direkt in der ersten Folge wird sie von Kandidat Oguzhan konfrontiert.

Es geht wieder los: 18 Single-Boys buhlen in der neuen Staffel von „Die Bachelorette“ um Jennifer Saro. Die 27-Jährige ist seit einigen Jahren bereits Single – das soll sich jetzt nun ändern. Insgesamt 18 Single-Männer buhlen um die Schönheit. Ihr Traummann sollte einiges mitbringen. „Männer sollten selbstbewusst sein, da ich selbst eher ein starkes Auftreten habe. Es ist schon mal vorgekommen, dass Männer eingeschüchtert waren. Es gibt nichts Attraktiveres, wenn ein Mann weiß, wer er ist und sich auch nicht beirren lässt“, erklärt die Bachelorette im exklusiven KUKKSI-Interview.

Achtung, Spoiler!

Zwar wird die erste Folge bei RTL noch ausgestrahlt, aber diese ist bereits bei RTL+ verfügbar – wenn du nicht wissen willst, was passiert, solltest du nicht weiterlesen. Perfekt gestylt begrüßt Jennifer Saro in der ersten Episode die Kandidaten. Auch mit Kandidat Oguzhan führt Jennifer Saro ein kurzes Gespräch und danach geht er zu den anderen Boys in die Villa. Doch ihm wird klar: Er kennt Jennifer Saro! „Sie kommt mir irgendwoher bekannt vor“, sagt er zu Alex. Dann fällt ihm die Geschichte ein – er kennt die „Bachelorette“ von Tinder! „Nagelt mich nicht fest. Und auch nicht jedem erzählen“, bittet er die anderen Kandidaten.

Dann plaudert Oguzhan aber doch aus dem Nähkästchen: „Wir haben ein bisschen geschrieben, (uns) ein Mal kurz gesehen und dann nie wieder gesehen.“ Dann spricht er Jennifer Saro direkt darauf an. „Kannst du dich eigentlich an mich erinnern? Wir haben uns vor sechs Jahren mal kennengelernt auf Tinder“, so der Kandidat. Weiter erzählt er: „Ich habe dich sofort wiedererkannt! Das war zu dem Zeitpunkt von der Fitness-Fibo, von der Fitness-Messe damals in Köln.“ Jennifer Saro war völlig geflasht. „Als er mir das (…) so ein bisschen erzählt hat, hat es ein bisschen gedämmert tatsächlich“, so die Bachelorette. Die Rosen-Lady stellt dann auch klar: „Ich weiß, dass wir auf jeden Fall nichts miteinander hatten, weil das wüsste ich.“ Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ online abrufbar. Schon gelesen? Das ist der Grund: Darum hätte Jennifer Saro die Bachelorette fast abgesagt!