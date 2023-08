Bachelorette 2023: Jesaia, Adrian oder Fynn – wer kann bei den Dreamdates überzeugen?

Jennys Liebesreise neigt sich dem Ende zu, von anfangs 18 Männern sind jetzt nur noch drei im Rennen. Jesaia, Adrian oder Fynn: Wer bekommt die heißbegehrte letzte Rose und damit den Schlüssel zu Jennys Herzen? Das muss auch die Bachelorette noch herausfinden und sucht Antworten bei den Dreamdates: „Ich hoffe, dass ich nach jedem Date genau weiß, dass ein Mann für die Zukunft ist. Oder eben nicht.“

Mit Jesaia läutet Jenny den perfekten Start in die aufregende Datewoche ein: ein gemeinsamer Bungeejump aus fast 50 Metern Höhe. Im Anschluss überrascht die Bachelorette den Stuttgarter mit einem romantischen Dinner auf einem Riesenrad – atemberaubender Ausblick über Singapur inklusive. Die Zeit zu zweit nutzen die beiden, um einander noch besser kennenzulernen. Nach guten Gesprächen und intensiven Küssen lädt Jenny den 27-Jährigen ein, die Nacht mit ihr zu verbringen. Was dort passierte? Das wissen nur die zwei. Einer Sache ist sich Jenny am nächsten Morgen in jedem Fall sicher, wie sie ihm gesteht: „Es war wichtig, dass wir so viel Zeit miteinander verbracht haben. Weil: Jetzt habe ich ein anderes Bild von dir.“

Wagt Adrian den ersten Schritt beim Dreamdate?

Das zweite Dreamdate verbringt die Bachelorette mit Adrian. Bisher war es ein einziges Auf und Ab mit den beiden. „Innerlich mach ich mir natürlich Druck. Das ist genau das Date, was uns gefehlt hat“, so der Aachener nachdenklich. Bringt das Date endlich Klarheit? Das will die Bachelorette bei einer kleinen „Weltreise“ durch Singapur herausfinden. Gemeinsam besuchen sie unter anderem das indische und arabische Viertel der Stadt. Adrian stellt sich dabei vor allem eine Frage: „Wie krieg ich es jetzt hin, sie zu küssen?“ Ob es dem Aachener gelingt, den ersten Schritt zu wagen?

Alle guten Dinge sind drei – oder nicht?! Mit Fynn verbringt Jenny das allerletzte Dreamdate, per Boot und bei einem Spaziergang erkunden sie die Stadt. Doch ganz fallen lassen kann die Bachelorette sich nach den vorangegangenen Dates nicht: „Das sind einfach so kleine Momente, wo ich denke: Das ist so falsch, was ich hier mache“ und resümiert am Ende des Tages: „Das Kribbeln war heute nicht so da.“ Und auch nach der gemeinsamen Nacht herrscht Emotionschaos pur bei Jenny: „Ich glaub, ich brauch ein bisschen Zeit, um die Gefühle einzuordnen.“

Drei Dates, die unterschiedlicher nicht hätten sein können – Jenny hat einmal mehr die Qual der Wahl. Entscheidungshilfe bekommt sie deshalb von ihrer Mama, die den Männern noch einmal gehörig auf den Zahn fühlt. Doch am Ende weiß Jenny, dass sie auf ihr Herz hören muss, was ihr trotzdem alles andere als leicht fällt: „Ich hab mich hier in das Abenteuer gestützt, um einen Mann zu finden. Und um diesem Ziel einen Schritt näher zu kommen, muss ich heute eine Entscheidung treffen, die mir alles andere als leicht fällt.“ Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ online abrufbar. Schon gelesen? Jennifer Saro: Die Bachelorette wünscht sich weitere Kinder!