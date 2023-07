Bachelorette 2023: Jennifer Saro küsst den ersten Mann!

In der zweiten Folge von „Die Bachelorette“ konnte Jennifer Saro die Single-Boys bei romantischen Dates in einer traumhaften Kulisse näher kennenlernen – zwei Kandidaten konnten die Beauty jedoch nicht überzeugen und mussten ihre Koffer packen. In der kommenden Folge kommt es zum ersten Kuss.

Jennifer Saro ist für eine Beziehung bereit und sucht bei „Die Bachelorette“ nach der großen Liebe. „Ich bin seit fast fünf Jahren Single. Davor war ich in einer langen Beziehung. In den ersten Jahren danach wollte ich mich erstmal selbst finden. Ich habe mich zunächst sehr auf meine Karriere konzentriert und nach dem Studium einen Job angefangen. Nebenbei hatte ich auch noch viel bei Instagram und YouTube gemacht, was auch sehr viel Arbeit war“, erzählt die Rosenlady kürzlich im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Achtung, Spoiler!

In der vergangenen Folge konnten sich Jesaia und Alexander auf zwei Einzeldates freuen – Letzterer bekam sogar die Vorab-Rose und gehört damit wohl derzeit zu einer der Favoriten für Jennifer Saro. In der kommenden Folge wird Jennifer Saro nicht nur weitere Dates haben, sondern diese werden auch intensiver – so kommt es zum ersten Kuss. Bei dem Gruppendate mit Fynn, David, André, Jesper, Baro, Yannick und Jesaia spielen sie eine Filmszene nach.

„Jesaia hab ich auch schon ein bisschen besser kennengelernt, da ist auch eine gewisse Anziehung da. Das ist gerade im Moment der Einzige, mit dem ich mir das vorstellen könnte, einen Filmkuss zu haben“, erzählt Jennifer Saro im Einzelinterview. Und dann kommt es auch zu einem Filmkuss! Ob die beiden sich auch in den kommenden Wochen näher kommen werden? Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ online abrufbar. Schon gelesen? Jennifer Saro: Die Bachelorette wünscht sich weitere Kinder!