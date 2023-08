Bachelorette 2023: Heimliche Küsse zwischen Jennifer Saro und Fynn!

In den vergangenen Wochen konnte Jennifer Saro die Single Boys bei „Die Bachelorette“ kennenlernen. Die Beauty ist nun einem weiteren Kandidat sehr nahe gekommen – und zwar Finn! Der Ex-„Love Island“-Teilnehmer durfte sich über einen romantischen Kuss mit der 27-Jährigen freuen.

Bei „Die Bachelorette“ sucht Jennifer Saro nach der großen Liebe. Die 27-Jährige hat die Qual der Wahl und muss sich in der „Nacht der Rosen“ entscheiden, welche Männer sie nach Hause schickt. In der Kuppelshow bei RTL standen jetzt die Dreamdates an. Dort kamen sich Jennifer Saro und Finn Lukas Kunz sehr nahe.

Jennifer Saro und Fynn küssen sich

Die acht verbliebenen Kandidaten bekommen in der Villa einen Besuch von Jennifer Saro. Finn bekommt kaum ein Wort raus und geht deshalb mit Jennifer Saro vor die Tür. „Ich würde halt schon wissen, wie es ist, wenn man sich küsst“, gesteht Fynn. Und dann passiert es: Der Hottie bekommt von der Schönheit einen Kuss! „Das war der perfekte erste Kuss – für mich auf jeden Fall“, schämet Jennifer Saro kurz danach.

Dass heimliche Küsse zwischen Jennifer Saro und Fynn auf der Terrasse fallen, bekommen später auch die anderen Kandidaten mit. Oguzhan schaut um die Ecke und beichtet den anderen Kandidaten, was passiert ist. Die Single-Boys scheinen davon alles andere als begeistert zu sein. „Es war eine sehr komische Situation“, gesteht David danach. Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ online abrufbar. Schon gelesen? Jennifer Saro: Die Bachelorette wünscht sich weitere Kinder!