Bachelorette 2023: Gleich fünf Kandidaten müssen gehen!

Viele Männer, viele Emotionen – und gar nicht mehr so viel Zeit auf ihrer Liebesreise. Deshalb lautet Jennys Motto in Datewoche Nummer 6: „Einfach machen, was mir mein Bauch und mein Herz sagt“. In Thailand läutet die Bachelorette die letzten Tage ein, um herauszufinden, wer eine Chance auf Platz 1 in ihrem Herzen hat. Mit welchem der acht Männer ist sie bereit, in den Dreamdates kommende Woche den nächsten Schritt zu gehen?

Gleich zu Beginn der Woche wird es emotional. Jenny feiert mit Keksi seinen ersten Geburtstag. Ein schöner Anlass, um am Abend auch mit den Männern einen Blick zurück in ihre Kindheit zu werfen. Beim Anblick der Fotos und Revue passieren lassen der Geschichten dahinter kann so mancher Mann seine Tränen kaum zurückhalten. Emotional wird auch der weitere Verlauf des Abends, als es zum lang ersehnten ersten Kuss zwischen Jenny und Fynn kommt. Doch die beiden bleiben dabei nicht unbeobachtet – ausgerechnet Ozan, der seinen Ruf als eifersüchtiger Heißblüter weghat, beobachtet die beiden dabei.

Den nächsten Tag möchte es Jenny mit David, Adrian und André entspannt angehen lassen: Sie lädt zum Spa-Date, nutzt die Gelegenheit aber erneut, um den Jungs auf den Zahn zu fühlen. Vor allem mit Adrian hat sie – mal wieder – etwas zu klären. Auch ein Gespräch mit David öffnet der Bachelorette die Augen: „Es gibt auf jeden Fall Leute, die es nicht so ernst meinen, wie ich“, so der 25-Jährige. Findet Jenny heraus, wer womöglich ein falsches Spiel spielt? Dass ein Date alles verändern kann, zeigt sich einmal mehr beim Einzeldate mit André. Gemeinsam lassen sie den Tag ausklingen und alles kommt überraschend anders. „Ich glaube nicht, dass es so gewesen wäre, hätten wir das Date früher gehabt,“ so die Berlinerin hinterher.

Kommen sich Jenny und Finn näher?

Das letzte Gruppendate der Woche steht unter dem Motto „Kick it like it´s hot“. Wie gehen die Männer mit Kindern um? Das will die Bachelorette beim Fußball mit den Jungs und Mädels eines kleinen Fischerdorfs auf Stelzen herausfinden. Nach dem Match heißt es Zeit zu zweit für Jenny und Fynn – aber können sie da anknüpfen, wo sie in der Männervilla Anfang der Woche aufgehört haben?

Jennifer Saro sortiert in der „Nacht der Rosen“ aus

Was zu Beginn des Entscheidungsabends noch keiner der Jungs ahnt: Die 6. Nacht der Rosen ist zugleich eine Abschiedsparty – und was für eine: Gleich fünf Männer wird die Bachelorette noch heute nach Hause schicken. Ein Mann nimmt ihr die Entscheidung allerdings ab und wirft überraschend das Handtuch. Mit welchen drei Männern startet Jenny nächste Woche in die Dreamdates? Die neue Staffel von „Die Bachelorette“ zeigt RTL immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist bereits bei RTL+ online abrufbar. Schon gelesen? Jennifer Saro: Die Bachelorette wünscht sich weitere Kinder!